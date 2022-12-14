《廣匯論勢－鄭廣復》通脹放緩拖累美匯，圓匯升至１３０才回

《廣匯論勢》美國１１月份通脹率一如預期放緩，整體消費者物價指數（ＣＰＩ）按年升幅

由７﹒７％放緩至７﹒１％，按月僅微升０﹒１％；核心ＣＰＩ按年升幅亦由６﹒３％放緩至

６％，按月升幅由０﹒３％放緩至０﹒２％。整體通脹放緩主要因為能源價格在１０月份按月上

升１﹒８％後，１１月下跌１﹒６％，而核心ＣＰＩ按月升幅亦由０﹒３％放緩至０﹒２％。

美國通脹率進一步回落，市場預期聯儲局減慢加息步伐，數據公布後，美國１０年期國債孳

息率由３﹒５８５厘急跌至３﹒４３４厘後才略為反彈，惟在３﹒５厘水平受阻。以１０年期國

債孳息率作比較，目前主要經濟體之中，意大利及希臘較美國分別高０﹒２６厘及０﹒４６厘，

新西蘭則比美國高０﹒６４厘，而澳洲與美國的負息差則收窄至只有０﹒１７厘，而英國與美國

息差亦只有０﹒２２厘。

美國通脹數據公布後，美元匯價急跌，歐元兌美元由１﹒０５４０急升逾百點子至

１﹒０６７２後才現調整，惟低見１﹒０６１０後回穩，若然歐洲央行（ＥＣＢ）明天一如預期

加息０﹒５厘後，維持鷹派貨幣政策立場，則歐元兌美元料升至１﹒０９水平才受阻。英鎊兌美

元昨天亦在數據公布後急升１５０點子，高見１﹒２４４３後現調整，回調幅度頗大，達到

１００點子，低見１﹒２３４３後才回穩，暫時仍以１﹒２５８４為短期上升目標。

炒家傾向單邊操作，就連日圓亦急升。美元兌日圓在數據公布後急跌逾２７０點子至

１３４﹒６８，其後曾反彈至１３５﹒４４，目前回穩在１３５﹒５０附近。從日線圖所見，美

元兌日圓有一級級下跌之勢，估計１３０﹒５０將是下一重要支持位。以江恩正方形分析，美元

兌日圓１０月份高位約為１５２，以此計算，１３４位於１８０度角，而１３０正好位於２７０

度垂直角，故可理解為，美元兌日圓短期於１３４水平有強力支持，失守則下試至１３０後則預

期出現反彈，屆時１３４將由支持變阻力。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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