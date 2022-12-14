【人行操作】路透：半數受訪者料本月５千億ＭＬＦ等量平價續做

《經濟通通訊社１４日專訊》人民銀行明日（１５日）將對１２月到期的５０００億元人民

幣中期借貸便利（ＭＬＦ）開展續做。路透調查顯示，本月剛剛降準，目前還沒有足夠強勁的因

素，可以推動貨幣當局再次出重手，有半數的受訪者預計將等量平價續做。不過與上月調查時一

致預期利率不變相比，本月認為ＭＬＦ利率有望下調的比例提高至約１６％；量的方面，認為將

超量續做的比例，也由上個月的１３％升至約２５％。

對於可能超量續做ＭＬＦ，受訪人士給出的理由包括：近來銀行理財產品贖回潮給債市帶來

較大壓力，需要人行表態安撫；另外一個原因是，二級市場同業存單利率已經與ＭＬＦ利率接近

，市場化融資成本的提高，將增加銀行對ＭＬＦ的需求。

今年前１１個月，人行在８月、９月和１１月縮量續做了一年期ＭＬＦ，其他月份為等量或

超量續做；其中１１月，人行表態輔以ＰＳＬ等結構性工具保證了長期流動性供給。利率方面，

分別在１月和８月兩次各下調１０ｂｐ，最新利率水平為２﹒７５％。（ｗｌ）

