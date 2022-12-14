《投資智慧－鄧聲興》上美股份（２１４５）受惠國貨美妝流行趨勢

《投資智慧》近年來，國貨美妝的流行趨勢表現愈來愈強勁，市場需求趨於旺盛，隨著國內

疫情政策放寬，經濟回暖，預計國貨美妝的利好消費期即將到來。１２月１２日－１２月１５日

，多品牌國貨龍頭上海上美化妝品股份有限公司（０２１４５）開啟招股，向「港股國貨美妝第

一股」發起衝擊，目前招股進行中。



在２０年的經營歷史中，上美股份專注實行多品牌戰略，現已成為中國化妝品行業內擁有全

面的多品牌多賽道發展、全管道運營能力和具有專業研發能力的領跑者之一。目前，上美股份的

多品牌矩陣主要包括韓束、一葉子、紅色小象三大支柱品牌，多個新品牌陸續上市。據弗若斯特

沙利文報告，按２０２１年零售額計，該公司在國貨品牌護膚品中排名第三，在國貨品牌面膜產

品中排名第一及在國貨品牌母嬰護理產品中排名第一。



多品牌戰略加持下，上美股份錄得亮眼的業績表現。招股書數據顯示，２０１９年至

２０２１年，該公司收入分別為２８﹒７４億元（人民幣．下同）、３３﹒８２億元及

３６﹒１９億元。同期，毛利分別為１７﹒４９億元、２１﹒８７億元及２３﹒６１億元，均呈

逐年向好態勢，可以看出在疫情期間依然能抗禦波動，穩健增長，潛力仍可觀。



成功的多品牌開發，歸功於上美股份領先的自主研發能力。據悉，上美股份自２００３年起

便始終堅持產品的自主研發。２０１９年至２０２１年及２０２２年上半年，該公司的研發費用

分別為０﹒８億元、０﹒８億元、１﹒０億元及０﹒５億元，研發費用佔比遠高於行業平均水準

。截至２０２２年上半年，上美股份已自建上海、日本神戶兩大科研中心，擁有由７名國際知名

科學家領銜的２０４人研發團隊。根據弗若斯特沙利文報告，上美股份是首家自建海外研發中心

的國貨化妝品公司。



縱觀整個美妝行業，隨著市場環境的變遷和管道的更迭，國貨美妝逐漸成為消費者選擇的優

先序例，而上美股份的赴港ＩＰＯ則為行業發展提供了良好範本。作為行業佼佼者的上美股份基

本面穩定，在多品牌強科研助力下，成長確定性較高，具備長期發展價值，具備港股優質稀缺標

的潛質，此時是入手最佳時機，看好者可博。

《香港股票分析師協會主席、意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）



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