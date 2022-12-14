【新冠肺炎】澳門旅遊局擬將推廣優惠延伸至香港旅客

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門旅遊局副局長許耀明表示，隨著防疫措施放寬，相信澳門

會率先開放香港旅客入境，其次再到海外施客。

他指，原則上會將向內地旅客的優惠延伸至香港旅客，只待入境措施放寬，便可即時啟動有

關推廣計劃。

今日起，自香港前往內地和澳門無須在口岸做核酸檢測。（ｃｌ）

