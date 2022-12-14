【新冠肺炎】政務司長高級私人助理確診，陳國基快測陰性

《經濟通通訊社１４日專訊》政務司司長辦公室發言人今日表示，政務司司長高級私人助理

對２０１９冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。政務司司長陳國基每日均有進行新冠病毒快速抗原

測試，結果均為陰性。

該名私人助理最近沒有外遊紀錄，他昨天（１３日）仍有上班。（ｃｌ）

