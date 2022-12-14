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14/12/2022 12:04

【新冠肺炎】政務司長高級私人助理確診，陳國基快測陰性

　　《經濟通通訊社１４日專訊》政務司司長辦公室發言人今日表示，政務司司長高級私人助理
對２０１９冠狀病毒病快速抗原測試呈陽性。政務司司長陳國基每日均有進行新冠病毒快速抗原
測試，結果均為陰性。
　　該名私人助理最近沒有外遊紀錄，他昨天（１３日）仍有上班。（ｃｌ）

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