【新冠肺炎】澳門當局料放寬防疫後４周見高峰，紅碼非必要不外出

《經濟通通訊社１４日專訊》澳門衞生局局長羅奕龍在電台節目上表示，澳門今日起進入疫

情防控過渡期第二階段，根據其他地方每日新增病例的情況，由防疫措施逐步放寬開始，預計在

第三至第四周達至高峰，今日正式啟用感染者居家隔離治療方案，但由內地以外返澳的居民，現

時仍需要接受５天的酒店醫學觀察，當局正積極研究優化方案。



＊黃碼可外出返工＊



澳門當局今日起健康碼顏色賦予新意義，紅碼是感染者、黃碼是密接者（感染者同住人）、

其他人為綠碼。羅奕龍指，紅碼人士可以在有足夠防疫措施如帶ＫＮ９５口罩，必要時可外出，

如拿外賣。當發病或申報後的第四、五日，連續兩天抗原檢測陰性，可以解除隔離，但解除初期

都要做好個人防疫。

至於黃碼人士採取適當防疫措施下，仍可外出及返工，每天外出前都需要抗原，直至第一個

感染者符合標准解除隔離。他又提醒，各公司機構要制定緊急預案，因應機構自身特點，安排不

同同事錯開工作，以免負責同一工種的人員全部受感染，影響公司運作。



＊呼籲市民無需囤積抗原檢測包＊



被問及抗原快測包供應量是否足夠應付需求，羅奕龍稱，之後不需要做大量的抗原檢測，相

信需求會減少，經健康碼申報抗原檢測結果現時大概每日１５萬人次。按照此使用的需求，特區

政府所採購的抗原檢測包數量，足夠使用３個月。抗原檢測包保障供應計劃推出至今一周，約

１５％居民購買，整體需求不大。考慮現時部分工種需要進行較高頻次的抗原檢測，未來擬縮短

供應周期，由一個月縮至約一周，居民不必恐慌，無需搶購囤積抗原檢測包。（ｃｌ）

