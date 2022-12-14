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14/12/2022 17:16

【新冠肺炎】本港新增１４８７０宗確診，再多３５名患者離世

　　《經濟通通訊社１４日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至１２月１４日零時零分，本港
新增１４８７０宗新冠肺炎確診，其中１３９１７４宗在本地感染，８９６宗屬輸入個案。再多
３５名患者離世。
　　另外，再有９７３間學校合共呈報２３１１名師生確診，包括１９８０名學生及３３１名教
職員。４０　間學校共４２班要局部停課。再多２０間安老院舍爆疫，包括２８名院友及８名員
工受感染，１９名院友被列為密切接觸者。另有多１２間殘疾人士院舍共錄２１名院友及１名員
工確診，２１名院友被列為密切接觸者，需接受檢疫。
　　截至１２月１４日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現
２２６宗ＸＢＢ、六宗ＸＢＤ、八宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＡ﹒４﹒６、１３宗ＢＦ﹒７
及３８宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案，而本地個案中亦累計發現１３２宗ＸＢＢ、１８宗ＸＢＤ、一
宗ＢＡ﹒２﹒７５﹒２、七宗ＢＦ﹒７及１５０宗ＢＱ﹒１﹒１亞系個案。
　　此外，截至１２月１４日零時零分，於第五波疫情期間共錄得１０８４３宗死亡個案曾對新
型冠狀病毒呈陽性，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為１０７４２宗及９７宗，以
及四宗由私家醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有１１０５６宗。（ｃｌ）

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