《經濟通通訊社１４日專訊》反修例風波逾萬人被捕，當中約７０００人被捕而未被起訴。
保安局局長鄧炳強今日出席立法會前廳交流會，香港新方向議員張欣宇在會後引述鄧炳強指，其
中約６０００多人即將完成調查，「數周內（ｗｉｔｈｉｎ ｗｅｅｋｓ）」保安局及警方會正
式決定會否檢控，並且通知當事人「告定係放」。餘下的１０００多人中，由於大部分是涉及理
大事件，調查仍未完成。
張欣宇對此表示歡迎，認為可讓被捕者「有個譜」。（ｃｌ）（ｚｚ）
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14/12/2022 17:29
【修例風暴】張欣宇引述鄧炳強：六千被捕者數周內獲告知檢控與否
《經濟通通訊社１４日專訊》反修例風波逾萬人被捕，當中約７０００人被捕而未被起訴。
保安局局長鄧炳強今日出席立法會前廳交流會，香港新方向議員張欣宇在會後引述鄧炳強指，其
中約６０００多人即將完成調查，「數周內（ｗｉｔｈｉｎ ｗｅｅｋｓ）」保安局及警方會正
式決定會否檢控，並且通知當事人「告定係放」。餘下的１０００多人中，由於大部分是涉及理
大事件，調查仍未完成。
張欣宇對此表示歡迎，認為可讓被捕者「有個譜」。（ｃｌ）（ｚｚ）
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