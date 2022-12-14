【修例風暴】張欣宇引述鄧炳強：六千被捕者數周內獲告知檢控與否

《經濟通通訊社１４日專訊》反修例風波逾萬人被捕，當中約７０００人被捕而未被起訴。

保安局局長鄧炳強今日出席立法會前廳交流會，香港新方向議員張欣宇在會後引述鄧炳強指，其

中約６０００多人即將完成調查，「數周內（ｗｉｔｈｉｎ ｗｅｅｋｓ）」保安局及警方會正

式決定會否檢控，並且通知當事人「告定係放」。餘下的１０００多人中，由於大部分是涉及理

大事件，調查仍未完成。

張欣宇對此表示歡迎，認為可讓被捕者「有個譜」。（ｃｌ）（ｚｚ）



