【外圍經濟】全球經濟放緩擔憂加劇，日本製造商信心下降

《經濟通通訊社１４日專訊》日本大型製造商的信心連續四個季度惡化，全球央行持續加息
給世界經濟帶來不確定性。
日本央行公布的季度短觀報告顯示，第四季日本大型製造商的信心指數從８下降至７。分析
師的預測是降至６。
另一方面，在日本向國際遊客重新開放邊境，新冠病例前景改善之際，非製造商的看法更為
樂觀。信心指數從１４升至１９，優於分析師預期。（ｒｃ）
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