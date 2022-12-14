【外圍經濟】波音需要在年底增加７３７客機交付才能達標

《經濟通通訊社１４日專訊》根據周二（１３日）在波音網站上發布的銷售數據，波音在

１１月交付了３３架波音７３７客機，今年暫時交付了３３３架７３７客機，比３７５架的年度

目標少了４２架。

此外，波音在１１月共交付４８架噴射客機，其中包括６架波音７８７夢幻客機。（ｒｃ）

