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14/12/2022 07:53

中國平安（０２３１８）１１個月保費收入７０６４億人幣升逾２％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年
１１個月原保險合同保費收入為約７０６４﹒２６億元（人民幣．下同），比去年同期約
６９１６﹒２億元升約２﹒１４％。
　　該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入為約４０６１億元，比去年同期跌
２﹒５４％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約２６９８億元，比去年同期１０﹒８９％
。（ｗｈ）

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