《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年
１１個月原保險合同保費收入為約７０６４﹒２６億元（人民幣．下同），比去年同期約
６９１６﹒２億元升約２﹒１４％。
該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入為約４０６１億元，比去年同期跌
２﹒５４％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約２６９８億元，比去年同期１０﹒８９％
。（ｗｈ）
14/12/2022 07:53
中國平安（０２３１８）１１個月保費收入７０６４億人幣升逾２％
《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年
１１個月原保險合同保費收入為約７０６４﹒２６億元（人民幣．下同），比去年同期約
６９１６﹒２億元升約２﹒１４％。
該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入為約４０６１億元，比去年同期跌
２﹒５４％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約２６９８億元，比去年同期１０﹒８９％
。（ｗｈ）
|中國故事13/12/2022
《神州經脈》美芯片禁令升級中方擬反制 滬綜指連跌兩日外資續走
|香港要聞13/12/2022
【新冠肺炎】盧寵茂：撤銷對抵港人士黃碼限制 減少住宅大廈強檢
|財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】明起取消安心出行及黃碼 本地零售餐飲股急升哪隻仍值博？
|財經熱話13/12/2022
【放寬防疫】本地復常股炒上 邊個板塊水位高？
|財經熱話13/12/2022
【復常炒D乜】銀行保險受惠經濟復甦 中銀香港友邦隨時發力追落後
|FOCUS13/12/2022
【FOCUS】陸港通關倒計時 「國策」極限反轉有因
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰