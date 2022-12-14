中國平安（０２３１８）１１個月保費收入７０６４億人幣升逾２％

《經濟通通訊社１４日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，今年

１１個月原保險合同保費收入為約７０６４﹒２６億元（人民幣．下同），比去年同期約

６９１６﹒２億元升約２﹒１４％。

該集團指，其中中國平安人壽保險原保險合同保費收入為約４０６１億元，比去年同期跌

２﹒５４％，中國平安財產保險原保險合同保費收入約２６９８億元，比去年同期１０﹒８９％

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