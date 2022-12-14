富力地產（０２７７７）與執董張力涉案公司無關，不影響財務

《經濟通通訊社１４日專訊》富力地產（０２７７７）公布，關於控股股東、實際控制人、

執行董事張力被調查一事，獲悉倫敦法院就美國一宗有關Ｚ＆Ｌ Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ

Ｉｎｃ﹒ 的待決案件向張力授出保釋。

該集團指，並未就有關保釋提供保證金，且不擁有該公司權益，該公司由張力及關聯方持有

，所涉案件與其無關，有關事項對生產經營、財務狀況及償債能力無重大不利影響。（ｗｈ）

