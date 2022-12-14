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即市新聞

14/12/2022 19:28

《日入而息》傳內地與香港通關以廣東等作試點，傳匯控出手搶人才

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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消息指內地與香港恢復通關，或以廣東及福建作試點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外電稱美國最快本周公布將長江存儲等加入貿易黑名單　　　　　　　　　　　　　　　　　　
德勤表示明年港股ＩＰＯ力爭三甲，不多於５間特專科技新股上市；今年港股ＩＰＯ融資額跌６
９％，全球排名第四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報匯豐正招攬對手裁走的員工；滴灌通與匯豐簽署２５００萬美元資產抵押貸款　　　　　　
中海油（００８８３）獲實控人中海油集團增持３﹒１３億股Ｈ股　　　　　　　　　　　　　
國泰（００２９３）１１月載客人次按年增６﹒５倍，貨運跌２３﹒８％　　　　　　　　　　
傳部分銀行理財子公司增攤餘成本法估值應對贖回壓力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
世茂股份擬將公司債展期四年，多位投資人稱誠意欠奉；世茂股份一筆明年１月到期的５億債券
存兌付不確定性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳門旅遊局擬將推廣優惠延伸至香港旅客；澳門當局料放寬防疫後４周見高峰，紅碼非必要不外
出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增１４８７０宗確診，再多３５名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收７７點報１９６７３，石藥收升逾６％，阿里健康挫逾７％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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兩市成交再降滬指升０﹒０１％，消費股午後拉漲撐市　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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美匯１０３﹒５附近短線有支持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０６６６╱６７，日圓最新報１３５﹒０３╱０６　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　國泰（００２９３）１１月載客人次按年增６﹒５倍，貨運跌２３﹒
　　８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美麗田園通過港交所上市聆訊，集資或達３９億元　　　　　　　　
　　消息指業聚醫療（０６９２９）國際配售部分獲足額認購　　　　　
　　中銀香港（０２３８８）獲金融財資媒體及評獎機構頒發１０項專業
　　獎項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中電源動推首個大灣區一站式綜合能源即服務項目　　　　　　　　
　　吉利控股集團表示吉利汽車集團計劃明年新能源車月銷量佔比超５０
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小米（０１８１０）每年需處理數十宗知識產權訴訟，將通過收購增
　　強專利資產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工行（０１３９８）河南分行擬向建業集團提供不逾１００億元人民
　　幣授信　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　據報匯豐正招攬對手裁走的員工；滴灌通與匯豐簽署２５００萬美元
　　資產抵押貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里（０９９８８）對符合條件商家給予百億規模信用貸臨時額度支
　　持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）今回購１０８萬股，涉資３﹒５億元　　　　　
　　華誼騰訊娛樂（００４１９）已申請股份自明日上午九時正起恢復買
　　賣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中海油（００８８３）獲實控人中海油集團增持３﹒１３億股Ｈ股　
　　世紀金花（００１６２）董事會主席黃順緒辭任，由姚建鋼接任　　
　　港鐵（０００６６）常務總監劉天成將於年底榮休　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　遠東宏信（０３３６０）行政總裁孔繁星獲委任為董事局主席　　　
　　瑞科生物（０２１７９）ＲｅＣＯＶ新冠疫苗抗體水平優於ｍＲＮＡ
　　疫苗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ６０臨床澳大利亞完成首例患者給藥
　　中煤能源（０１８９８）１１月份商品煤銷量按年跌１２﹒５％　　
　　新華文軒（００８１１）斥４﹒２億元人民幣收購涼山州新華書店５
　　１％股權　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　中國派對文化（０１５３２）陳升辭任董事會主席，滕浩接任　　　
　　碧桂園（０２００７）完成配售１７﹒８億股新股　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　１１月末上海地區人民幣存貸款餘額同比雙增　　　　　　　　　　
　　人行上海總部今年以來推動金融機構實現降費９１億元；未經批准任
　　何單位或個人不得運營金融基礎設施　　　　　　　　　　　　　　
　　路透表示半數受訪者料本月５０００億ＭＬＦ等量平價續做　　　　
　　浙商銀行完成上海首筆外貿新業態跨境人民幣結算備案　　　　　　
　　京港洽談會開幕，重點項目簽約超９２億美元　　　　　　　　　　
　　工業和信息化領域數據安全管理辦法明年１月１日實施　　　　　　
　　國家統計局明日發布會取消，改官網發新聞稿　　　　　　　　　　
　　人行２０億逆回購利率持平，今日零投放零回籠　　　　　　　　　
　　郭樹清稱對互聯網平台金融業務實施常態化監管　　　　　　　　　
　　世茂股份擬將公司債展期四年，多位投資人稱誠意欠奉；世茂股份一
　　筆明年１月到期的５億債券存兌付不確定性　　　　　　　　　　　
　　深圳有樓盤調高售價，分析指營銷成分居多　　　　　　　　　　　
　　市監總局反不正當競爭處處長吳心曠倒賣茅台等被雙開　　　　　　
　　特斯拉否認上海工廠年末暫停生產ＭｏｄｅｌＹ傳言　　　　　　　
　　傳部分銀行理財子公司增攤餘成本法估值應對贖回壓力　　　　　　
　　華為與建造業議會簽署合作備忘錄，促建造業數字轉型　　　　　　
　　十四五期間，上海力爭平均年節約１％用能量　　　　　　　　　　
　　６連板新華製藥收深交所關注函：核查是否存內幕交易　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升１﹒４９％，報１４７３９﹒３６點　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　美國率先獲核聚變實驗突破，拜登期望１０年投入商用　　　　　　
　　英工黨民調領先保守黨２０點，首相辛偉誠亦難保議席　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　Ｔｅｓｌａ股價跌，市值曾跌至５０００億美元以下　　　　　　　
　　全球經濟放緩擔憂加劇，日本製造商信心下降　　　　　　　　　　
　　新西蘭政府預計２０２３年經濟將出現衰退　　　　　　　　　　　
　　檢察官認為Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ需為欺詐負責　　　　　　
　　波音需要在年底增加７３７客機交付才能達標　　　　　　　　　　
　　美國ＣＰＩ數據懷疑遭洩露　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　聯儲局加息步伐勢將放慢，預料將宣布加息０﹒５厘　　　　　　　
　　英國鐵路工會周二發起大罷工，全國列車班次只剩兩成　　　　　　
　　蘋果準備允許下載第三方應用商店程式　　　　　　　　　　　　　
　　美國１１月ＣＰＩ升７﹒１％，分析料比特幣接近底部　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　外電稱美國最快本周公布將長江存儲等加入貿易黑名單　　　　　　
　　美兩黨議員提聯合法案，擬禁止ＴｉｋＴｏｋ在美業務　　　　　　
　　美擬將數十家中企列貿易黑名單，華外交部表示科技霸凌　　　　　
　　美法案欲切斷華為與金融體系聯繫，外交部表示無理打壓　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　消息指內地與香港恢復通關，或以廣東及福建作試點　　　　　　　
　　人大就海外律師禁參與國安案釋法或推遲至明年３月前　　　　　　
　　丘應樺稱駐港公司過去５年維持九千間，顯示對港環境充滿信心　　
　　李家超稱期待北交所與港交所未來探討進一步加強合作；南沙方案機
　　遇無限，融入國家發展大局督導組昨開首次會議　　　　　　　　　
　　行會通過額外輸入約３０００名護理員，各類院舍均可申請　　　　
　　許正宇稱外派金融持牌人士少於５０人，隨防疫放寬調回香港　　　
　　謝展寰稱單靠政府提供補貼電費非長遠方案，海上天然氣站明年投運
　　證監會提醒投資者注意虛擬資產安排相關風險　　　　　　　　　　
　　鄒幸彤煽惑六四集會罪上訴得直，獲撤銷定罪　　　　　　　　　　
　　張欣宇引述鄧炳強：六千被捕者數周內獲告知檢控與否　　　　　　
　　金管局表示１１月外匯基金境外資產增加３０８億元　　　　　　　
　　外交部回應播錯國歌：互聯網企業有義務向大眾傳遞正確信息　　　
　　港府歡迎立法會通過外地收入豁免徵稅機制條例草案，明年起生效　
　　康文署１月６日起陸續重開官涌元朗及源禾路三個體育館　　　　　
　　深股通額度全日用３２億元，外資結束三日淨流出；滬股通額度全日
　　用１５億元，外資流入１６﹒５億元　　　　　　　　　　　　　　
　　傳九龍灣高銀金融國際中心獲基金約６０億元洽至尾聲　　　　　　
　　經民聯表示促分四階段撤辣，首要取消買家印花稅　　　　　　　　
　　ＧＥＭ發布恒指成分股ＥＳＧ透明度報告，安踏恒生騰訊並列三甲　
　　德勤表示明年港股ＩＰＯ力爭三甲，不多於５間特專科技新股上市；
　　今年港股ＩＰＯ融資額跌６９％，全球排名第四　　　　　　　　　
　　前女騎師江碧蕙涉偽造帳目詐騙保健中心佣金遭廉署起訴　　　　　
　　匯豐環球調查：家族下一代積極參與慈善事業　　　　　　　　　　
　　平安壹賬通銀行推出「企業短期貸款」　　　　　　　　　　　　　
　　致同表示７０％大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目
　　標　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港航４９０億元債務重組獲香港及英國法院接納　　　　　　　　　
　　中原料明年樓價首季觸底，全年谷底反彈１５％；ＣＳＩ（住宅售價
　　）按周升２﹒５９點；中原按揭料本月中銀行加Ｐ後市場按息近３﹒
　　５厘水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工銀亞洲目標明年代銷ＥＳＧ零售基金數目增至１００隻　　　　　
　　今年最少２５０條小巴線加價，政府無意延長燃油補貼計劃　　　　
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增１４８７０宗確診，再多３５名患者離世　　　
　　中疾控表示將依託全國流感樣病例監測系統研判疫情趨勢
　　何栢良倡入境以快測代核酸檢測，安心出行遲來的取消　
　　全國增本土確診２２４９宗，官方今起不再公布無症狀　
　　即日起訪客進入懲教院所探訪毋須使用「安心出行」　　
　　哄抬連花清瘟、抗原試劑價格，廣州４家藥店被立案　　
　　國家藥監局表示加強抗原試劑質量監管，開展排查治理　
　　孫春蘭調研北京抗疫，要求工作重心從防控轉到醫療　　
　　政務司長高級私人助理確診，陳國基快測陰性　　　　　
　　教育局表示周三起進入校園毋須掃描安心出行　　　　　
　　旅議會料放寬措施一個月內來港旅客可增兩至三成　　　
　　林健鋒稱商界對放寬防疫措施「拍爛手掌」　　　　　　
　　澳門旅遊局擬將推廣優惠延伸至香港旅客　　　　　　　
　　澳門當局料放寬防疫後４周見高峰，紅碼非必要不外出　
　　珠海延長珠澳口岸持２４小時核酸證明通關至下周三　　
　　盧寵茂呼籲市民勿刪安心出行，因仍有其他功能　　　　
　　銀保監表示做好線下金融服務，不得設置到崗率上限　　
　　京東調集１０００多名快遞小哥定向增援北京快遞配送　
　　內地１２﹒７億人完成全程疫苗，老人接種率逾８６％　
　　工信部表示引導精準投放，努力緩解買藥難問題　　　　
　　張伯禮暗示中國放寬民眾春運返鄉：大概率是個團圓年　
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