《日入而息》傳內地與香港通關以廣東等作試點，傳匯控出手搶人才

《今天重點》
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消息指內地與香港恢復通關，或以廣東及福建作試點
外電稱美國最快本周公布將長江存儲等加入貿易黑名單
德勤表示明年港股ＩＰＯ力爭三甲，不多於５間特專科技新股上市；今年港股ＩＰＯ融資額跌６
９％，全球排名第四
據報匯豐正招攬對手裁走的員工；滴灌通與匯豐簽署２５００萬美元資產抵押貸款
中海油（００８８３）獲實控人中海油集團增持３﹒１３億股Ｈ股
國泰（００２９３）１１月載客人次按年增６﹒５倍，貨運跌２３﹒８％
傳部分銀行理財子公司增攤餘成本法估值應對贖回壓力
世茂股份擬將公司債展期四年，多位投資人稱誠意欠奉；世茂股份一筆明年１月到期的５億債券
存兌付不確定性
澳門旅遊局擬將推廣優惠延伸至香港旅客；澳門當局料放寬防疫後４周見高峰，紅碼非必要不外
出
本港新增１４８７０宗確診，再多３５名患者離世
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《即日市況》
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恒指高收７７點報１９６７３，石藥收升逾６％，阿里健康挫逾７％
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《深滬股市》
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兩市成交再降滬指升０﹒０１％，消費股午後拉漲撐市
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《美元匯價》
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美匯１０３﹒５附近短線有支持
歐元最新報１﹒０６６６╱６７，日圓最新報１３５﹒０３╱０６
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《公司資訊》
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國泰（００２９３）１１月載客人次按年增６﹒５倍，貨運跌２３﹒
８％
美麗田園通過港交所上市聆訊，集資或達３９億元
消息指業聚醫療（０６９２９）國際配售部分獲足額認購
中銀香港（０２３８８）獲金融財資媒體及評獎機構頒發１０項專業
獎項
中電源動推首個大灣區一站式綜合能源即服務項目
吉利控股集團表示吉利汽車集團計劃明年新能源車月銷量佔比超５０
％
小米（０１８１０）每年需處理數十宗知識產權訴訟，將通過收購增
強專利資產
工行（０１３９８）河南分行擬向建業集團提供不逾１００億元人民
幣授信
據報匯豐正招攬對手裁走的員工；滴灌通與匯豐簽署２５００萬美元
資產抵押貸款
阿里（０９９８８）對符合條件商家給予百億規模信用貸臨時額度支
持
騰訊（００７００）今回購１０８萬股，涉資３﹒５億元
華誼騰訊娛樂（００４１９）已申請股份自明日上午九時正起恢復買
賣
中海油（００８８３）獲實控人中海油集團增持３﹒１３億股Ｈ股
世紀金花（００１６２）董事會主席黃順緒辭任，由姚建鋼接任
港鐵（０００６６）常務總監劉天成將於年底榮休
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《國企紅籌》
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遠東宏信（０３３６０）行政總裁孔繁星獲委任為董事局主席
瑞科生物（０２１７９）ＲｅＣＯＶ新冠疫苗抗體水平優於ｍＲＮＡ
疫苗
復宏漢霖（０２６９６）ＨＬＸ６０臨床澳大利亞完成首例患者給藥
中煤能源（０１８９８）１１月份商品煤銷量按年跌１２﹒５％
新華文軒（００８１１）斥４﹒２億元人民幣收購涼山州新華書店５
１％股權
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《神州民企》
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中國派對文化（０１５３２）陳升辭任董事會主席，滕浩接任
碧桂園（０２００７）完成配售１７﹒８億股新股
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《中國要聞》
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１１月末上海地區人民幣存貸款餘額同比雙增
人行上海總部今年以來推動金融機構實現降費９１億元；未經批准任
何單位或個人不得運營金融基礎設施
路透表示半數受訪者料本月５０００億ＭＬＦ等量平價續做
浙商銀行完成上海首筆外貿新業態跨境人民幣結算備案
京港洽談會開幕，重點項目簽約超９２億美元
工業和信息化領域數據安全管理辦法明年１月１日實施
國家統計局明日發布會取消，改官網發新聞稿
人行２０億逆回購利率持平，今日零投放零回籠
郭樹清稱對互聯網平台金融業務實施常態化監管
世茂股份擬將公司債展期四年，多位投資人稱誠意欠奉；世茂股份一
筆明年１月到期的５億債券存兌付不確定性
深圳有樓盤調高售價，分析指營銷成分居多
市監總局反不正當競爭處處長吳心曠倒賣茅台等被雙開
特斯拉否認上海工廠年末暫停生產ＭｏｄｅｌＹ傳言
傳部分銀行理財子公司增攤餘成本法估值應對贖回壓力
華為與建造業議會簽署合作備忘錄，促建造業數字轉型
十四五期間，上海力爭平均年節約１％用能量
６連板新華製藥收深交所關注函：核查是否存內幕交易
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《寶島快訊》
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台股收升１﹒４９％，報１４７３９﹒３６點
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《國際要聞》
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美國率先獲核聚變實驗突破，拜登期望１０年投入商用
英工黨民調領先保守黨２０點，首相辛偉誠亦難保議席
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《外圍經濟》
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Ｔｅｓｌａ股價跌，市值曾跌至５０００億美元以下
全球經濟放緩擔憂加劇，日本製造商信心下降
新西蘭政府預計２０２３年經濟將出現衰退
檢察官認為Ｂａｎｋｍａｎ－Ｆｒｉｅｄ需為欺詐負責
波音需要在年底增加７３７客機交付才能達標
美國ＣＰＩ數據懷疑遭洩露
聯儲局加息步伐勢將放慢，預料將宣布加息０﹒５厘
英國鐵路工會周二發起大罷工，全國列車班次只剩兩成
蘋果準備允許下載第三方應用商店程式
美國１１月ＣＰＩ升７﹒１％，分析料比特幣接近底部
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《大國博弈》
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外電稱美國最快本周公布將長江存儲等加入貿易黑名單
美兩黨議員提聯合法案，擬禁止ＴｉｋＴｏｋ在美業務
美擬將數十家中企列貿易黑名單，華外交部表示科技霸凌
美法案欲切斷華為與金融體系聯繫，外交部表示無理打壓
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《其他消息》
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消息指內地與香港恢復通關，或以廣東及福建作試點
人大就海外律師禁參與國安案釋法或推遲至明年３月前
丘應樺稱駐港公司過去５年維持九千間，顯示對港環境充滿信心
李家超稱期待北交所與港交所未來探討進一步加強合作；南沙方案機
遇無限，融入國家發展大局督導組昨開首次會議
行會通過額外輸入約３０００名護理員，各類院舍均可申請
許正宇稱外派金融持牌人士少於５０人，隨防疫放寬調回香港
謝展寰稱單靠政府提供補貼電費非長遠方案，海上天然氣站明年投運
證監會提醒投資者注意虛擬資產安排相關風險
鄒幸彤煽惑六四集會罪上訴得直，獲撤銷定罪
張欣宇引述鄧炳強：六千被捕者數周內獲告知檢控與否
金管局表示１１月外匯基金境外資產增加３０８億元
外交部回應播錯國歌：互聯網企業有義務向大眾傳遞正確信息
港府歡迎立法會通過外地收入豁免徵稅機制條例草案，明年起生效
康文署１月６日起陸續重開官涌元朗及源禾路三個體育館
深股通額度全日用３２億元，外資結束三日淨流出；滬股通額度全日
用１５億元，外資流入１６﹒５億元
傳九龍灣高銀金融國際中心獲基金約６０億元洽至尾聲
經民聯表示促分四階段撤辣，首要取消買家印花稅
ＧＥＭ發布恒指成分股ＥＳＧ透明度報告，安踏恒生騰訊並列三甲
德勤表示明年港股ＩＰＯ力爭三甲，不多於５間特專科技新股上市；
今年港股ＩＰＯ融資額跌６９％，全球排名第四
前女騎師江碧蕙涉偽造帳目詐騙保健中心佣金遭廉署起訴
匯豐環球調查：家族下一代積極參與慈善事業
平安壹賬通銀行推出「企業短期貸款」
致同表示７０％大型恒生綜合指數成份股公司就緩解氣候變化設定目
標
港航４９０億元債務重組獲香港及英國法院接納
中原料明年樓價首季觸底，全年谷底反彈１５％；ＣＳＩ（住宅售價
）按周升２﹒５９點；中原按揭料本月中銀行加Ｐ後市場按息近３﹒
５厘水平
工銀亞洲目標明年代銷ＥＳＧ零售基金數目增至１００隻
今年最少２５０條小巴線加價，政府無意延長燃油補貼計劃
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《新冠肺炎》
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本港新增１４８７０宗確診，再多３５名患者離世
中疾控表示將依託全國流感樣病例監測系統研判疫情趨勢
何栢良倡入境以快測代核酸檢測，安心出行遲來的取消
全國增本土確診２２４９宗，官方今起不再公布無症狀
即日起訪客進入懲教院所探訪毋須使用「安心出行」
哄抬連花清瘟、抗原試劑價格，廣州４家藥店被立案
國家藥監局表示加強抗原試劑質量監管，開展排查治理
孫春蘭調研北京抗疫，要求工作重心從防控轉到醫療
政務司長高級私人助理確診，陳國基快測陰性
教育局表示周三起進入校園毋須掃描安心出行
旅議會料放寬措施一個月內來港旅客可增兩至三成
林健鋒稱商界對放寬防疫措施「拍爛手掌」
澳門旅遊局擬將推廣優惠延伸至香港旅客
澳門當局料放寬防疫後４周見高峰，紅碼非必要不外出
珠海延長珠澳口岸持２４小時核酸證明通關至下周三
盧寵茂呼籲市民勿刪安心出行，因仍有其他功能
銀保監表示做好線下金融服務，不得設置到崗率上限
京東調集１０００多名快遞小哥定向增援北京快遞配送
內地１２﹒７億人完成全程疫苗，老人接種率逾８６％
工信部表示引導精準投放，努力緩解買藥難問題
張伯禮暗示中國放寬民眾春運返鄉：大概率是個團圓年
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加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇