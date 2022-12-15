《國金頭條》通脹放緩聯儲局加息半厘，續走鷹派路線股匯雙殺

《經濟通通訊社１５日專訊》在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在

當地時間周三（１４日）宣布加息５０個基點。雖然加幅低於此前的７５個基點，但聯儲局仍企

硬鷹派路線，預測明年終點利率破５厘，暗示要待２０２４年才減息，經濟前景暗淡導致華爾街

股匯雙殺。

聯儲局宣布加息令利率區間升至４﹒２５至４﹒５厘，創２００７年以來新高。主席鮑威爾

強調，通脹及勞工短缺壓力仍大，需在一段時間內維持限制性政策。聯儲局同時預測明、後年經

濟僅增長０﹒５％，明年底失業率升至４﹒６％，現時為３﹒７％。

道指盤中一度插水７００點，尾盤跌幅收窄至１４２﹒２９點，或０﹒４２％，收

３３９６６﹒３５點。納指跌８５﹒９３點，或０﹒７６點，收１１１７０﹒８９點。標普

５００跌２４﹒３３點，或０﹒６１％，收３９９５﹒３２點。



＊鷹派貨幣政策打壓金價＊



由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐約尾盤下跌

０﹒３８％至１０３﹒６１。歐元兌美元升０﹒４３％，至１﹒０６７４。英鎊兌美元亦升

０﹒５４％，至１﹒２４２９。美元兌日圓則跌０﹒２４％，至１３５﹒２３５。

對聯儲局的鷹派貨幣政策預期，同時又打壓金價。紐約期金收低，尾盤跌０﹒４％，報每盎

司１８１８﹒７０。油價則收高，紐約期油漲２﹒５％，收每桶７７﹒２８美元。布蘭特期油漲

２﹒５％，至每桶８２﹒７０美元。（ｊｆ）

