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15/12/2022 07:50

《國金頭條》通脹放緩聯儲局加息半厘，續走鷹派路線股匯雙殺

　　《經濟通通訊社１５日專訊》在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在
當地時間周三（１４日）宣布加息５０個基點。雖然加幅低於此前的７５個基點，但聯儲局仍企
硬鷹派路線，預測明年終點利率破５厘，暗示要待２０２４年才減息，經濟前景暗淡導致華爾街
股匯雙殺。
　　聯儲局宣布加息令利率區間升至４﹒２５至４﹒５厘，創２００７年以來新高。主席鮑威爾
強調，通脹及勞工短缺壓力仍大，需在一段時間內維持限制性政策。聯儲局同時預測明、後年經
濟僅增長０﹒５％，明年底失業率升至４﹒６％，現時為３﹒７％。
　　道指盤中一度插水７００點，尾盤跌幅收窄至１４２﹒２９點，或０﹒４２％，收
３３９６６﹒３５點。納指跌８５﹒９３點，或０﹒７６點，收１１１７０﹒８９點。標普
５００跌２４﹒３３點，或０﹒６１％，收３９９５﹒３２點。
　
＊鷹派貨幣政策打壓金價＊
　
　　由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐約尾盤下跌
０﹒３８％至１０３﹒６１。歐元兌美元升０﹒４３％，至１﹒０６７４。英鎊兌美元亦升
０﹒５４％，至１﹒２４２９。美元兌日圓則跌０﹒２４％，至１３５﹒２３５。
　　對聯儲局的鷹派貨幣政策預期，同時又打壓金價。紐約期金收低，尾盤跌０﹒４％，報每盎
司１８１８﹒７０。油價則收高，紐約期油漲２﹒５％，收每桶７７﹒２８美元。布蘭特期油漲
２﹒５％，至每桶８２﹒７０美元。（ｊｆ）

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