《運籌帷幄－梁業豪》港股交投縮減有何啟示？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為６８﹒７５％和

５７﹒５０％，局勢則分別屬於顯著向好和偏好。美國聯儲局開市場委員會議息結果公布前，美

國經濟數據公布有利降低本月的加息幅度和限制明年首季的加息速度，但美股與港股對此的向好

反應並不算大。莫非，好友大戶仍未完成部署，留待聯儲局發表會後聲明後才大舉進攻？還是他

們對後市的再升空間不寄厚望，還是根本上淡友大戶近日在默默地進行部署？由於本周初大市交

投縮減，實在很難看得通。

筆者一向建議投資者於重大不明朗因素揭盅前多作觀望，避免貿然入市買賣。本欄認為，交

投轉靜代表若美國議息結果或會後聲明不利後市，於近期累積了很大利潤的好友勢必爭相入市平

舊倉套利，急速推低大巿。到時，恒指１９４５０與恒指期貨１９４３４將正式成為短期重要阻

力位，大市會進入為時數個交易日至約半個月的調整期。實情會否如此，大家且拭目以待。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（頻道

：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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