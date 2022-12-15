《缸邊隨筆－石鏡泉》添油還是淋水？

《缸邊隨筆》前晚（１３日），美ＣＰＩ增長放緩至７﹒１％，金融市場大波動，道指一度

升近千點，但收市時卻大幅回下。



公布了ＣＰＩ後，市場對美聯儲局加息的峰值立馬下調了，對２０２３年可以減息的預期又

增加了。



市場對美聯儲局於昨晚（１４日）加息５０點子，預期了，基本上亦消化了。對明年２月和

３月的加息幅度亦下調至只加５０點子和２５點子。



標普５００昨晚能否企２００天線這個所謂的牛熊分界線上亦頗重要，在公布ＣＰＩ後，標

普５００一度升穿２００天平均線，但收市時又不能企穩，而回收其下。如昨晚標普５００仍不

能企於２００天線上時，就是美股投資者有些甚麼事在擔心。



＊金價將是鷹鴿指標＊



從個較長線角度言，標普５００是在個大型下降通道下移，近日到了通道頂，故升勢受限。

如這跌勢仍繼續的話，則這通道頂位就不會輕易被上破，反會開始回落。



一個唔到你唔信，又不敢亂信。迄至目前為止，今時標普５００的走勢跟２００８╱

２００９年雷曼爆破那浪的走勢，極度相似，今時是在個生死時刻（急跌是死，抽離便甩難）。



如果大家有點亂，就不妨只看金價，ＣＰＩ公布後，因為息不會再高，美匯指數又回下，金

價便升了上見千八美元一盎斯。如昨晚之後美息美匯再軟，金價就可升破並企於千八美元一盎斯

上。而金價將是個最簡潔的美聯儲局之後鷹、鴿的指標。



對ＣＰＩ這個重要的數據，有沒有提早漏料？當局一定話無，但市場是在公布前數秒，市便

升。是有人神勇，還是有春江鴨？你話呢。昨晚的美儲局會議又會否有春江鴨，大家不妨細看。

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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