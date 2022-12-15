美加息０﹒５厘符預期，恒指低開６０點，宏橋跌近４％

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒５厘，將聯邦基金利率上調到

４﹒２５厘至４﹒５厘，為２００７年底以來最高，但加幅較過去４次會議每次加０﹒７５厘為

低。聯儲局主席鮑威爾表示，當局的預測中並沒有顯示會減息，除非確信通脹持續跌向２％目標

水平，否則不會考慮減息。

恒生指數開報１９６１２，跌６０點或０﹒３１％，主板成交３８﹒５５億元。恒生中國企

業指數報６６８４，跌１７點或０﹒２６％。恒生科技指數報４２２５，跌１２點或０﹒２８％

。

中國宏橋（０１３７８）現價跌３﹒８６％，報７﹒２３元，該股成交約３７萬股，涉資

２６９萬元，盤中高見７﹒２３元，最低見７﹒２３元；翰森製藥（０３６９２）跌３﹒１％，

報１４﹒３６元；百度（０９８８８）跌２﹒０３％，報１１５﹒８元；信義玻璃

（００８６８）跌２％，報１４﹒７元。

另外，海底撈（０６８６２）逆市升１﹒９％，報２１﹒５元，該股成交約２２萬股，涉資

４７７萬元，盤中高見２１﹒５元，最低見２１﹒５元；網易（０９９９９）升１﹒８％，報

１１３元。（ｋｙ）

