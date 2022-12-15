《盤後部署》恒指１９０００關不容有失，海底撈續調整機會高

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局一如預期加息０﹒５厘，將聯邦基金利率上調到

４﹒２５厘至４﹒５厘，為２００７年底以來最高，加幅較過去４次會議每次加０﹒７５厘為低

。聯儲局主席鮑威爾表示，當局的最新經濟預測雖然反映利率將於未來兩年下跌，但不代表當局

已決定或計劃減息，除非確信通脹持續跌向２％目標水平，否則不會考慮減息。

港股低開後走勢向下，恒生指數收報１９３６８，跌３０４點或１﹒５５％，主板成交

１０５６﹒１８億元。國企指數收報６５９１，跌１１０點或１﹒６５％。恒生科技指數收報

４１３６，跌１０１點或２﹒３９％。

技術走勢上，恒指今日出現陰燭下跌，並跌穿１０天線收市，相信會繼續整固，首站

１９０００關不容有失，失守此關將考?２０天線（現約１８６２８）支持。

上證綜合指數收報３１６８，跌７點或０﹒２５％，成交３０５２﹒０５億元人民幣。深證

成份指數收報１１３５８，升３６點或０﹒３２％，成交１７９９﹒０４億元人民幣。



＊申洲收跌４﹒７％藍籌墊底＊



藍籌股跌幅榜頭四位包括，申洲國際（０２３１３）收跌４﹒６８％，報７９﹒５元，該股

成交約５８０萬股，涉資４﹒６５億元，盤中高見８３﹒４５元，最低見７８﹒７５元；藥明生

物（０２２６９）跌４﹒２３％，收報４８﹒６５元；百度（０９８８８）跌４﹒１５％，收報

１１３﹒３元；阿里（０９９８８）跌４﹒０２％，報８５﹒９元。

據外電引述消息人士透露，中國正在制訂一項規模逾１萬億元人民幣（約１４３０億美元）

的半導體產業扶持計劃，這是朝著實現芯片自給自足邁出的重要一步，也是為了對抗美國旨在減

緩中國技術進步的舉措。晶片股逆市靠穩，華虹（０１３４７）收升３﹒６２％，報２８﹒６５

元，該股成交約３０９４萬股，涉資８﹒９９億元，盤中高見２９﹒９５元，最低見２７﹒７元

；中芯（００９８１）升０﹒１１％，收報１７﹒５４元；晶門（０２８７８）無升跌，收報

０﹒５５元。



＊匯豐上調最優惠利率，銀行股普跌＊



匯控（００００５）旗下匯豐銀行宣布，由本周五（１６日）起，上調港元最優惠利率

０﹒２５厘，由年利率５﹒３７５厘調高至５﹒６２５厘。銀行股普遍下跌，匯控收跌

１﹒７７％，報４７﹒２元，該股成交約１１７６萬股，涉資５﹒５５億元，盤中高見４７﹒７

元，最低見４６﹒９元；恒生（０００１１）跌０﹒３９％，收報１２７﹒７元；東亞

（０００２３）跌２﹒６２％，收報９﹒２９元；中銀（０２３８８）跌１﹒３３％，收報

２５﹒９元；渣打（０２８８８）收跌１﹒３７％，報５７﹒４元；大新銀行（０２３５６）跌

２﹒１４％，收報５﹒４９元。

海底撈（０６８６２）公布，合資格股東每１０股海底撈獲分派１股特海股份。海底撈早前

公布，有關建議透過介紹形式將特海國際分拆於主板獨立上市。

海底撈收跌１﹒４２％，報２０﹒８元，該股成交約１８６３萬股，涉資３﹒８５億元，盤

中高見２１﹒８元，最低見２０﹒３元。

自從早前內地放寬防疫政策後，海底撈由約１３元起步，日前升至２３﹒７元即市高位，累

積升幅逾８０％，今日以大陰燭下跌，並跌穿１０天線支持，相信股價會繼續整固，２０天線（

約１８﹒５５元）不容有失，失守此關將下試５０天線、１００天線及２５０天線匯聚區約

１６﹒１１元才有支持。（ｋｙ）

