《窩輪豪情－梁業豪》為不明朗因素消除後的市況作準備

《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業

、公用事業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為海

豐國際（０１３０８）、網易（０９９９９）與萬國數據（０９６９８），可用作買入其相關認

購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，

則宜首選貝殼（０２４２３）、理想汽車（０２０１５）與小鵬汽車（０９８６８）。

過去個多星期內，港股的上升動力雖較預期略大，高位不時出現回吐壓力，且沽盤主動。事

實上，大戶買家於進攻時已不及早前般主動和積極。所謂「十個牛皮九個淡」，若交投量於不明

朗因素（美息動向）消除後仍不顯著回升，將對本月底前的後市十分不利，投資者多會選擇於聖

誕節假期前沽貨，套利離場。本欄相信，即使期間出現新利好消息，除非具有十分大的影響力，

亦只會於將港股短暫推高後，為好友製造套利離場的良機。因此，候高造淡應為短線投機者的合

適應市策略。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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