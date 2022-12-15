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15/12/2022 09:16

【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落

　　《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局宣布加息半厘，主席鮑威爾在在　ＦＯＭＣ　聲明後的
新聞發布會上說表示，５０個基點仍然是歷史上的大幅增長，不過還有一些路要走。受鮑威爾言
論影響，股指收盤下跌，以科技股為主的納斯達克指數和標準普爾５００　指數分別下跌
０﹒８％和０﹒５％。加密貨幣市場走勢平穩，比特幣於ＣＰＩ數據公布後，曾一度攀升至
１８３００美元水平，但聯儲局公布加息半厘後，幣價隨即回落。
　　多數其他主要加密貨幣均出現虧損，去中心化交易所Ｕｎｉｓｗａｐ的代幣ＵＮＩ和軟件平
台　Ｃｈａｉｎｌｉｎｋ的代幣ＬＩＮＫ分別下跌３﹒２％　和３﹒１％。衡量加密貨幣表現的
指數ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數　（ＣＤＩ）　最近下跌了０﹒３３％。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７８０１元（美元．下同），跌０﹒０１％（２４小
時比較）；以太幣現報１３０６﹒２２元，跌０﹒０９％；艾達幣報０﹒３０７３元，跌
０﹒２２％；瑞波幣報０﹒３８５３元，升０﹒０３％。（ｕｌ）
　
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