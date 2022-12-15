【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落

《經濟通通訊社１５日專訊》聯儲局宣布加息半厘，主席鮑威爾在在 ＦＯＭＣ 聲明後的

新聞發布會上說表示，５０個基點仍然是歷史上的大幅增長，不過還有一些路要走。受鮑威爾言

論影響，股指收盤下跌，以科技股為主的納斯達克指數和標準普爾５００ 指數分別下跌

０﹒８％和０﹒５％。加密貨幣市場走勢平穩，比特幣於ＣＰＩ數據公布後，曾一度攀升至

１８３００美元水平，但聯儲局公布加息半厘後，幣價隨即回落。

多數其他主要加密貨幣均出現虧損，去中心化交易所Ｕｎｉｓｗａｐ的代幣ＵＮＩ和軟件平

台 Ｃｈａｉｎｌｉｎｋ的代幣ＬＩＮＫ分別下跌３﹒２％ 和３﹒１％。衡量加密貨幣表現的

指數ＣｏｉｎＤｅｓｋ市場指數 （ＣＤＩ） 最近下跌了０﹒３３％。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１７８０１元（美元．下同），跌０﹒０１％（２４小

時比較）；以太幣現報１３０６﹒２２元，跌０﹒０９％；艾達幣報０﹒３０７３元，跌

０﹒２２％；瑞波幣報０﹒３８５３元，升０﹒０３％。（ｕｌ）



經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：

ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱

ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ



又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：

ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱

ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８

