《談國論企－黎偉成》通脹１１月份有助刺激國民經濟

《談國論企》中國的居民消費價格ＣＰＩ於２０２２年１１月份環比及同比皆跌，乃隨豬肉

、鮮菜等食品和國際能源價格而反覆回落。境內的糧食生產預期全年豐收，加上國際原油價格近

前回落至每桶７５美元左右的水平，通脹可保持反覆下行的態勢，有利刺激消費和促進國民經濟

回復穩中有進的發展。中國２０２３年的經濟前景，有值得憧憬之道。



＊豬肉價升幅明顯放緩料供應持續增加＊



來自中國國家統計局所發布資料，居民消費價格於２０２２年１１月份同比增長１﹒６％，

較１０月份的２﹒１％升幅少增０﹒５個百分點，為３月份增１﹒５％以來的最低升幅，是為新

冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９疫情多發多散以來之最低增長的月份，顯示通脹壓力隨疫情有逐步緩和

之態。中央和國務院一直堅持高效統籌疫情防控和穩中求進工作總基調，確保經濟社會能延續恢

復態勢，工、商、農業生產和供應基本滿足市場需求的同時，工業生產者出廠價格ＰＰＩ反覆回

落，通貨受控，實體經濟有望轉穩和有進的發展。

尤其是ＰＰＩ於１１月份同比持平於１０月份所下跌的１﹒３％，為緊接著９月份所升的

０﹒９％為２０２２年１１個月以來的第二低，和１３連跌，屬佳兆。

先談對ＣＰＩ有十分重大影響的（甲）食品煙酒類的最新發展，分類指數２０２２年１１月

份同比增長３％，比１０月份所增５﹒２％大幅回落２﹒２個百分點，因（一）禽肉價格的升幅

再度出現放緩：分類指數於１１月份同比上升１７﹒６％，比１０月份的２３﹒６％升幅跌６個

百分點，影響ＣＰＩ由上月之升０﹒７２個百分點下調至至０﹒５６個百分點，對整體通貨膨脹

造成的壓力，確有一定程度的緩和。

禽肉大類價格的升幅再度收窄，乃因：（Ｉ）豬肉價格於１１月份同比上升３４﹒４％，比

１０月份所升５１﹒８％少增１７﹒７個百分點，影響ＣＰＩ由上月的上升０﹒６４個百分點降

低至０﹒５６個百分點，因（ｉ）中國生豬存欄量於２０２２年三季度達４﹒４５９４億頭，同

比增加１﹒４％，而上半年末達４﹒２３億頭則同比減１﹒９％，情況有改善，其中能繁殖母豬

存欄量於三季度末有４３６２萬頭，上半年為４２７７萬頭，相信豬肉供應能滿足市場需求，此

對通脹控制有一定利好影響，民生受惠，卻仍受國際糧食價高之困。

但（ｉｉ）美國主動推手弄出的烏克蘭戰局，使環球糧食、能源等供應更為短缺和價格續升

，飼養肉禽食料成本遂隨之走高，對中國同樣造成壓力。

其他兩大主項畜肉價格尚穩：（ＩＩ）牛肉分類指數於２０２２年１１月份同比升１﹒３％

，環回落０﹒３個百分點；（ＩＩＩ）羊肉分類指數於是月跌２％，環比升０﹒１個百分點。

至於（一）非禽肉的其他主要食品，有多個項目反覆回落或轉穩，其中（１）鮮菜分類指數

於１１月份同比回升３％，１０月下跌８﹒１％和９月份仍大幅上升１２﹒１％，尚可接受；對

ＣＰＩ影響則為０﹒０５％，而上月份則減少０﹒１９個百分點。（２）鮮果分類指數於１１月

份同比增長９﹒６％，比１０月份同比增長所達１２﹒６％少增３個百分點，對ＣＰＩ影響由上

月的上升０﹒２３個百分點降為０﹒１８個百分點。



＊國際油價回落使交通工具用燃料價減壓＊



二者皆受到天氣和季節性的影響，曾持續明顯走高，現時之回回落，反映出天氣復常，問題

是鮮果回復正常供應需時。

餘者有升有跌，其中（３）蛋類升９﹒９％和環比回落１﹒９個百分點，對ＣＰＩ影響由上

月之升０﹒０８個百分點調低至０﹒０７個百分點，壓力不太大。（４）糧食分類指數同比下降

２１﹒２％而上月份則升３﹒６％，對ＣＰＩ影響亦由上漲０﹒０６個百分點轉為下降

０﹒５３％。

更重要的，是（乙）消費品大分類指數，於２０２２年１１月份同比上升２﹒３％，較１０

月份的３﹒３％少增１個百分點，略高於ＣＰＩ漲幅，卻可以接受，理由是此屬消費購物的結構

性通貨價格向上，反映出內需出現較為全面升溫，屬良好的經濟發展趨勢。

從消費品類別的分類指數，可見（１）居住分類指數持續１０月份之跌０﹒２％，其中重要

因由為水電燃料升幅僅０﹒７％，對民生當然有良性的影響。（２）交通和通信分類指數中的交

通工具使用燃料價格升幅由上月的１２﹒４％下調至１１﹒３％，可見國際以石油為主的能源價

格回落所衍生的壓力有所降低。《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０

＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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