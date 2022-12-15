《異動股》聯儲局維持鷹派，港股偏軟重磅股捱沽，阿里跌３％

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局一如外間所料宣布加息０﹒５厘，同時會後聲明企

硬鷹派路線，預測明年終點利率破５厘，暗示要待２０２４年才減息。港股大市偏軟，重磅股多

數受壓回吐；阿里（０９９８８）跌３﹒５２％，報８６﹒３５元；美團（０３６９０）跌

２﹒７４％，報１７７﹒８元；騰訊（００７００）跌１﹒９１％，報３１８﹒８元；京東集團

（０９６１８）跌２﹒４６％，報２２２﹒４元。

滙控（００００５）跌１﹒８７％，報４７﹒１５元；友邦（０１２９９）跌０﹒５９％，

報８３﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅３﹒６９％；港交所（００３８８）跌

１﹒８６％，報３３７﹒２元；建行（００９３９）跌０﹒８５％，報４﹒６４元，以現價計，

該股暫連跌２日，累計跌幅１﹒４９％。

現時，恒生指數報１９３３４，跌３３９點或跌１﹒７２％，主板成交１６１﹒３９億元。

國企指數報６５８０，跌１２２點或跌１﹒８２％。恒生科技指數報４１４７，跌９０點或跌

２﹒１３％。

即月期指新報１９３７１，跌３５４點，高水３７點。即月國指期貨報６５９７，跌１２９

點，高水１７點。即月科指期貨新報４１５９，跌９５點，高水３１點。

上證綜合指數報３１６８，跌８點或跌０﹒２６％，成交５３７﹒７１億元人民幣。

深證成份指數報１１３２２，升０點或升０﹒０１％，成交８５６﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里（０９９８８） ８６﹒３５元 跌３﹒５２％

美團（０３６９０） １７７﹒８０元 跌２﹒７４％

騰訊（００７００） ３１８﹒８０元 跌１﹒９１％

京東集團（０９６１８） ２２２﹒４０元 跌２﹒４６％

滙控（００００５） ４７﹒１５元 跌１﹒８７％

友邦（０１２９９） ８３﹒６０元 跌０﹒５９％

港交所（００３８８） ３３７﹒２０元 跌１﹒８６％

建行（００９３９） ４﹒６４元 跌０﹒８５％

工行（０１３９８） ３﹒８２元 跌０﹒５２％

招行（０３９６８） ４１﹒２５元 跌２﹒４８％

中國平安（０２３１８） ４９﹒８０元 跌１﹒９７％

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（ｈｃ）

