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15/12/2022 16:35

【新冠肺炎】衛健委：將重點人群分為三類開展健康服務

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國務院聯防聯控機制舉行新聞發布會，國
家衛生健康委基層衛生健康司司長聶春雷表示，近日，國務院聯防聯控機制綜合組發布了《新冠
重點人群健康服務工作方案》，對高齡患基礎疾病的老年人提供分類分級服務。關於分類標準，
主要是基於年齡、基礎性疾病情況、是否接種疫苗，還有感染後的風險程度等因素。把老年人分
為三類，一類是一般人群，就是低風險的，對這類人群主要是要加強健康教育，沒有接種疫苗的
，要動員他們及時接種疫苗。
　　第二類是次重點人群，也就是具備一定風險的人群，這類人群要在一級服務的基礎上，加強
居家觀察，及時提供用藥指導，發現有基層解決不了的問題，就要及時轉診。第三類人群主要是
風險比較高的人群，年齡比較大的、８０歲以上的，而且有基礎疾病的，不是很穩定，可能過去
也沒有加強免疫接種，對這類人群，發現有新冠的情況，就要進行評估，根據需要及時轉到上級
醫院。重點是要保健康，防重症，通過分類分級對不同的人群進行服務。

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