《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力，康希諾９０元阻力大

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生指數半日收報１９４４９，跌２２４點或１﹒１４％，主
板成交６０１﹒３７億元。恒生中國企業指數報６６１６，跌８６點或１﹒２８％。恒生科技指
數報４１７２，跌６５點或１﹒５４％。
恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；騰訊控股收報３２０﹒２元，跌４﹒８元或１﹒４８％，成交３１﹒９９億元
；阿里巴巴－ＳＷ收報８６﹒８５元，跌２﹒６５元或２﹒９６％，成交２２﹒１６億元；美團
收報１７８﹒１元，跌４﹒７元或２﹒５７％，成交１９億元。國指三大成交股份依次為騰訊控
股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。
百度（０９８８８）半日收跌４﹒２３％，報１１３﹒２元，該股成交約２３１萬股，涉資
２﹒６１億元，盤中高見１１６元，最低見１１１﹒５元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒９％
，收報８０﹒１５元；碧桂園服務（０６０９８）跌３﹒４８％，收報１８﹒３元；碧桂園
（０２００７）跌３﹒３３％，收報２﹒６１元。
＊聶振邦：大市成交最好維持１２００億元以上＊
美國聯儲局一如預期加息０﹒５厘，但立場維持鷹派，隔晚美股先升後跌。港股跟隨低開後
，再受差過預期的內地經濟數據拖累，恒指上午一度跌超過４００點。華盛證券分析師聶振邦向
《經濟通通訊社》表示，市場擔心聯儲局持續加息將不利美國經濟，裁員、罷工等行動或會接踵
而來，美股受累捱沽，港股亦受影響。
他指，港股大市總成交額有萎縮趨勢，若情況維持，恒指１９０００點大關就難有支持力度
；若進一步降至１０００億元以下，恒指將出現陰跌情況，故大市總成交最好維持１２００億元
以上，１９０００點才有較大支持力度。
＊疫苗需求量未必很大＊
康希諾生物（０６１８５）公布，旗下新冠肌注式疫苗及吸入式疫苗獲推薦作為第二劑次加
強免疫接種，若後續國家相關部門對其採購使用增加，將對業績產生一定積極影響，惟股價先升
後跌最多超過７％。
聶振邦指需求上升而獲加大採購量對康希諾有正面影響，但近期內地公布的確診數字回落，
未來疫苗需求量未必很大。加上康希諾股價已累積強勁升幅，１０月和１１月分別升６３％及
３６％，累計已升大約一倍，故股價回落亦屬合理。未來關注股價於７５至８０元的支持力度，
但就算有支持，上望９０元阻力亦不細。
內地公布將會加大新冠藥物採購量，聶振邦指對康希諾會有一定幫助，但增加採購量同時帶
來降價壓力，須要觀望加大的採購量能否彌補降價影響。他亦提到，即使採購量能夠彌補影響，
降價消息一出必然對股價是不利因素。（ｈｃ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情