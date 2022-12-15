【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒０１億元，買盈富沽騰訊

《經濟通通訊社１５日專訊》今日恒指低開６０點，報１９６１２點。最高升２點報
１９６７５點，最低跌４３９點報１９２３３點。恒指收報１９３６８點，跌３０４點或
１﹒５５％。
北水全日淨流入１９﹒０１億元，上日淨流出３８﹒０２億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、友邦保險（０１２９９）；淨賣出
最多的依次是騰訊控股（００７００）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）。
主板成交１０５６﹒１８億元減少２２﹒５％。其中港股通成交３３０﹒１億元，佔總成交
３１﹒３％。
盈富基金跌１﹒４６％報１９﹒５１元，北水淨買入１０﹒３億元；恒生中國企業跌
１﹒７４％報６６﹒７元，北水淨買入７﹒３億元；友邦保險升０﹒６５％報８４﹒６５元，北
水淨買入３億元。
騰訊控股跌２﹒２８％報３１７﹒６元，北水淨賣出４﹒４億元；快手跌３﹒２４％報
６８﹒７元，北水淨賣出１﹒２億元；中國移動跌０﹒１９％報５１﹒３元，北水淨賣出０﹒５
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
盈富基金 （０２８００） １０﹒３１
恒生中國企業 （０２８２８） ７﹒３４
友邦保險 （０１２９９） ３﹒０１
比亞迪股份 （０１２１１） １﹒１７
中芯國際 （００９８１） ０﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
騰訊控股 （００７００） －４﹒３７
快手 （０１０２４） －１﹒１７
中國移動 （００９４１） －０﹒５２
美團 （０３６９０） －０﹒３４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－