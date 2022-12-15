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15/12/2022 16:55

《美元走勢－羅明立》歐央立場若偏鴿，美元仍在機反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１３５﹒６３　１３５﹒８８　１３５﹒２８
　　歐元╱美元　１﹒０６５７　１﹒０６８３　１﹒０６４６
　　英鎊╱美元　１﹒２３９６　１﹒２４２４　１﹒２３７７
　　美元╱瑞郎　０﹒９２５６　０﹒９２６３　０﹒９２３６
　　美元╱港元　７﹒７７３４　７﹒７７９６　７﹒７７０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國聯儲局議息後一如預期宣布加息０﹒５％，但會後聲明及主席鮑威爾都拒
絕放鴿，聲明指出，要將通脹帶回目標水平，仍需要把政策立場進一步調整至有足夠的限制性，
鮑威爾認為現時通脹風險仍然偏向上行，遠非時候談論停止加息或降息，２月加息幅度要視乎之
後的經濟數據而定。從利率點陣圖顯示，大多委員預測明年利率會高於５％，而有三成多政策制
定者認為會高於５﹒２５％，而降息時間會在２０２４年才開始。美匯指數先升後跌，在
１０３﹒４５附近喘定後略為回穩，全天計仍然低收。
　　聯儲局立場偏鷹，雖未能令美元回穩，但相信會限制匯價跌幅，不宜過分看淡，現水平仍然
有力反彈。英國最新通脹回落，今晚（１５日）歐洲央行及英倫銀行將議息，估計同樣會加息
０﹒５％，市場關注未來政策立場，一旦偏鴿，美元仍然在機反彈。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　沽出英鎊　１﹒２４３０　１﹒２３２０　１﹒２４７０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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