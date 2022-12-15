《美元走勢－羅明立》歐央立場若偏鴿，美元仍在機反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３５﹒６３ １３５﹒８８ １３５﹒２８

歐元╱美元 １﹒０６５７ １﹒０６８３ １﹒０６４６

英鎊╱美元 １﹒２３９６ １﹒２４２４ １﹒２３７７

美元╱瑞郎 ０﹒９２５６ ０﹒９２６３ ０﹒９２３６

美元╱港元 ７﹒７７３４ ７﹒７７９６ ７﹒７７０４

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《美元走勢》美國聯儲局議息後一如預期宣布加息０﹒５％，但會後聲明及主席鮑威爾都拒

絕放鴿，聲明指出，要將通脹帶回目標水平，仍需要把政策立場進一步調整至有足夠的限制性，

鮑威爾認為現時通脹風險仍然偏向上行，遠非時候談論停止加息或降息，２月加息幅度要視乎之

後的經濟數據而定。從利率點陣圖顯示，大多委員預測明年利率會高於５％，而有三成多政策制

定者認為會高於５﹒２５％，而降息時間會在２０２４年才開始。美匯指數先升後跌，在

１０３﹒４５附近喘定後略為回穩，全天計仍然低收。

聯儲局立場偏鷹，雖未能令美元回穩，但相信會限制匯價跌幅，不宜過分看淡，現水平仍然

有力反彈。英國最新通脹回落，今晚（１５日）歐洲央行及英倫銀行將議息，估計同樣會加息

０﹒５％，市場關注未來政策立場，一旦偏鴿，美元仍然在機反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 觀望

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 沽出英鎊 １﹒２４３０ １﹒２３２０ １﹒２４７０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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