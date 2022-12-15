【美鷹加息】渣打香港上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒８７５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》渣打銀行（香港）宣布，由下周一（１９日）起，最優惠貸款
利率將上調０﹒２５厘，由年息５﹒６２５厘，調升至年息５﹒８７５厘。同時，港元儲蓄戶口
利率亦會由年息０﹒３７５厘上調至年息０﹒６２５厘。（ｂｉ）
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