【美鷹加息】渣打香港上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒８７５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》渣打銀行（香港）宣布，由下周一（１９日）起，最優惠貸款

利率將上調０﹒２５厘，由年息５﹒６２５厘，調升至年息５﹒８７５厘。同時，港元儲蓄戶口

利率亦會由年息０﹒３７５厘上調至年息０﹒６２５厘。（ｂｉ）

