【美鷹加息】中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒５厘，繼匯豐及渣打宣布，調高最優

惠利率（Ｐ）０﹒２５厘後，中銀香港（０２３８８）亦宣布，自下周一（１９日）起，該行之

港元最優惠利率由年利率５﹒３７５厘調整至５﹒６２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率

０﹒３７５厘調整至０﹒６２５厘。（ｂｉ）

