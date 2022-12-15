【美鷹加息】中銀香港上調最優惠利率０﹒２５厘至５﹒６２５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒５厘，繼匯豐及渣打宣布，調高最優
惠利率（Ｐ）０﹒２５厘後，中銀香港（０２３８８）亦宣布，自下周一（１９日）起，該行之
港元最優惠利率由年利率５﹒３７５厘調整至５﹒６２５厘；港元活期儲蓄存款利率由年利率
０﹒３７５厘調整至０﹒６２５厘。（ｂｉ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|中國故事15/12/2022
《神州經脈》三駕馬車更失速 MLF超量續做 A場成交冷風吹
|財經熱話15/12/2022
受累內地經濟數據欠佳內需股下跌 惟獲國策支持仍值得留意
|財經熱話15/12/2022
加息符預期聯儲聲明卻偏鷹 銀行地產股如何部署？
|FOCUS15/12/2022
【FOCUS】經濟數據寒意升級 「擴大內需」再出山
|財經熱話15/12/2022
【內房困局】中央堅持「房住不炒」 內房股前景仍須審慎
|財經熱話15/12/2022
《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力 康希諾90元阻力大
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰