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15/12/2022 08:41

【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率０﹒５厘

　　《經濟通通訊社１５日專訊》金管局宣布，上調貼現窗基本利率０﹒５厘，至４﹒７５厘，
即時生效。
　　金管局稱，因應美國於１２月１４日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間５０基點，
當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是４﹒７５％，而隔夜及１個月香港銀行同
業拆息的５天移動平均數的平均值是３﹒５７％，所以根據預設公式，基本利率設定於
４﹒７５％。（ｃｌ）

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