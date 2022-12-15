【美鷹加息】金管局上調貼現窗基本利率０﹒５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》金管局宣布，上調貼現窗基本利率０﹒５厘，至４﹒７５厘，

即時生效。

金管局稱，因應美國於１２月１４日（美國時間）調高聯邦基金利率的目標區間５０基點，

當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加５０基點是４﹒７５％，而隔夜及１個月香港銀行同

業拆息的５天移動平均數的平均值是３﹒５７％，所以根據預設公式，基本利率設定於

４﹒７５％。（ｃｌ）

