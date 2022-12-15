余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較高水平

《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒５厘，將聯邦基金利率上調到

４﹒２５至４﹒５厘區間，符合市場預期，金管局總裁余偉文今早向傳媒表示，美聯儲是次加息

符合預期，現時根據聯儲局會後發表的聲明及點陣圖顯示，預期美國加息周期未完結，其見頂水

平或仍有上調空間，強調美國加息不會影響香港貨幣金融穩定，香港貸幣金融市場仍然保持非常

暢順運行。



＊香港貸幣金融市場保持暢順運行＊



他指出，聯繫匯率一直行之有效，而在聯匯下，港元拆息會趨近美元拆息，隨著美國加息，

港元拆息亦正逐步上升，市場普遍預期美元拆息仍有上升空間，而本地有季節性需求等因素增加

港元資金需求，料港元拆息在往後一段日子或處於較高水平，而拆息水平為銀行決定存貸利率的

一個重要參考因素，呼籲市民需要對銀行存貸利率可能進一步上升有所準備，及管理相關的利率

風險。

他提及最近港元匯率走強，除了由於本地股市暢旺以及年結等因素帶動港匯方面的資金需求

外，更重要的是反映了聯匯制度自動利率調節機制有效運作，市場對相關的運作有經驗並保持很

大信心。（ｂｎ）

