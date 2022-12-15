  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

15/12/2022 09:20

余偉文料美息見頂水平仍有上調空間，港拆息或維持較高水平

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國聯儲局宣布加息０﹒５厘，將聯邦基金利率上調到
４﹒２５至４﹒５厘區間，符合市場預期，金管局總裁余偉文今早向傳媒表示，美聯儲是次加息
符合預期，現時根據聯儲局會後發表的聲明及點陣圖顯示，預期美國加息周期未完結，其見頂水
平或仍有上調空間，強調美國加息不會影響香港貨幣金融穩定，香港貸幣金融市場仍然保持非常
暢順運行。
　
＊香港貸幣金融市場保持暢順運行＊
　
　　他指出，聯繫匯率一直行之有效，而在聯匯下，港元拆息會趨近美元拆息，隨著美國加息，
港元拆息亦正逐步上升，市場普遍預期美元拆息仍有上升空間，而本地有季節性需求等因素增加
港元資金需求，料港元拆息在往後一段日子或處於較高水平，而拆息水平為銀行決定存貸利率的
一個重要參考因素，呼籲市民需要對銀行存貸利率可能進一步上升有所準備，及管理相關的利率
風險。
　　他提及最近港元匯率走強，除了由於本地股市暢旺以及年結等因素帶動港匯方面的資金需求
外，更重要的是反映了聯匯制度自動利率調節機制有效運作，市場對相關的運作有經驗並保持很
大信心。（ｂｎ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話15/12/2022
【虛幣世界】聯儲局加息半厘，加密貨幣未見太大上落
人氣文章中國故事14/12/2022
《神州經脈》美國擬加長涉華禁令名單　人幣創三個月高　A股牛皮
人氣文章財經熱話14/12/2022
股神沽貨殺傷力漸減　比亞迪的最佳買入時機是…
人氣文章財經熱話14/12/2022
【國策扶持】沖喜因素漸失　中芯仍須靜待吸納時機
人氣文章FOCUS14/12/2022
【FOCUS】美CPI一年最低　兩隻「黃雀」在後
人氣文章財經熱話14/12/2022
中國鐵塔獲三大電訊商租用通訊鐵塔股價飆升　急彈之後點部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金