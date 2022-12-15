【美鷹加息】中原按揭：新造按息已調整，料港Ｐ只加０﹒２５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》美國隔晚加息幅度收窄至０﹒５厘，符合巿場預期，但加幅較

過去４次會議每次０﹒７５厘為低。中原按揭董事總經理王美鳳表示，新造按息已調整，香港最

優惠利率（Ｐ）料只加０﹒２５厘，按息將升至３﹒５厘水平。



＊按息將升至３﹒５厘水平＊



王美鳳表示，美國年內累積７次加息幅度增至４﹒２５厘，與本港樓按相關的１個月港元拆

息昨日（１４日）報４﹒９７％，近期徘徊５％逾１４年新高水平，已明顯高於市場按息介乎

２﹒８７５％至３﹒３７５％，反映銀行整體資金成本上漲，多家銀行已在議息前調整新造按揭

息率水平，料今次港Ｐ加幅為０﹒２５厘，加息後按息將升至達３﹒５厘水平，市場按息約介乎

３﹒３７５％至３﹒６２５％。

王美鳳指出，今次加息後，距離美息見頂的加幅只有約０﹒５厘至０﹒７５厘，預期明年美

息加幅放緩及見頂，雖然明年美國息率將在見頂後橫行一段時間，但相信市場已預期美息在高位

一段時間後將掉頭回落。



＊市場氣氛好轉，可加快消化加息影響＊



王美鳳指出，受惠於本地及內地防疫放寬、本港不再用安心出行及取消黃碼，通關如箭在弦

，美息明年見頂及息率走勢步入明朗化等因素，市場氣氛正在好轉，近期市場上二手交投明顯增

加，樓市有回穩跡象，並開始醞釀由「遲買會平」轉為「遲買會貴」的心態，相信可推動樓市交

投續增。雖然預期銀行加Ｐ後對市場氣氛構成一定影響，但本港加息周期較以往相對溫和，相信

有助市場加快消化加息影響。（ｃｌ）





