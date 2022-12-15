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15/12/2022 15:00

《新股上市》安永料今年本港ＩＰＯ集資逾千億，全球排第三

　　《經濟通通訊社１５日專訊》安永今日發布《中國內地和香港首次公開募股市場調研》報告
，該報告指出，２０２２年香港市場預計共有７６家公司首次公開招股，集資額１０７６億港元
。與去年相比，ＩＰＯ數量和集資額分別下降２１％和６８％。下半年ＩＰＯ活動有所回暖，
ＩＰＯ數量和集資額分別佔全年的７４％和８４％。共有９家中概股回歸香港，其中有４家以介
紹方式上市，並未進行融資。
　　報告提及，由於資本市場表現低迷，ＩＰＯ熱情下降，海外企業在港上市由２０１８、
２０１９年２４　家及２１家的高峰回落到２０２１、２０２２年的１家和２家。香港今年亦缺
少大型ＩＰＯ，前十大ＩＰＯ集資額縮水近６成。十大ＩＰＯ共集資７９３億港元，佔年度集資
額的７４％。與去年同期相比，前十大ＩＰ０集資額下降５８％。
　　報告指出，前十大中傳統行業公司居多，ＩＰＯ集資額佔比較大，當中有六家新能源相關公
司，集資額佔前十大的５７％。
　　安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情對內地企業赴港上市造成短
期負面影響，ＩＰＯ數量佔比略有下降，但從數量和集資額計算，其於香港ＩＰＯ市場的佔比仍
然最高，而以ＩＰＯ集資額計算，預期今年上海證券交易所排行全球第一，深圳證券交易所排第
二，而香港則排第三。（ｂｎ）

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