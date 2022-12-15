《新股上市》安永料今年本港ＩＰＯ集資逾千億，全球排第三

《經濟通通訊社１５日專訊》安永今日發布《中國內地和香港首次公開募股市場調研》報告

，該報告指出，２０２２年香港市場預計共有７６家公司首次公開招股，集資額１０７６億港元

。與去年相比，ＩＰＯ數量和集資額分別下降２１％和６８％。下半年ＩＰＯ活動有所回暖，

ＩＰＯ數量和集資額分別佔全年的７４％和８４％。共有９家中概股回歸香港，其中有４家以介

紹方式上市，並未進行融資。

報告提及，由於資本市場表現低迷，ＩＰＯ熱情下降，海外企業在港上市由２０１８、

２０１９年２４ 家及２１家的高峰回落到２０２１、２０２２年的１家和２家。香港今年亦缺

少大型ＩＰＯ，前十大ＩＰＯ集資額縮水近６成。十大ＩＰＯ共集資７９３億港元，佔年度集資

額的７４％。與去年同期相比，前十大ＩＰ０集資額下降５８％。

報告指出，前十大中傳統行業公司居多，ＩＰＯ集資額佔比較大，當中有六家新能源相關公

司，集資額佔前十大的５７％。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，雖然Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情對內地企業赴港上市造成短

期負面影響，ＩＰＯ數量佔比略有下降，但從數量和集資額計算，其於香港ＩＰＯ市場的佔比仍

然最高，而以ＩＰＯ集資額計算，預期今年上海證券交易所排行全球第一，深圳證券交易所排第

二，而香港則排第三。（ｂｎ）

