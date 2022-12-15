【ＥＳＧ】匯控將停止為新的油氣田項目提供融資

《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，匯豐控股（００００５）表示，作為其行業政策更

廣泛更新的一部分，將停止為新的油氣田項目提供資金，並期待能源客戶就其削減碳排放的計劃

提供更多信息。

維權組織歡迎匯控的舉措，認為將推動企業走向更清潔的未來。

匯控是確認將不會支持２０２１年底後最終批准的石油和天然氣項目的大型銀行之一。國際

能源署表示，全球若要在２０５０年實現淨零排放，便需要此舉。（ｃｌ）

