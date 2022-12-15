【ＥＳＧ】匯控將停止為新的油氣田項目提供融資

《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，匯豐控股（００００５）表示，作為其行業政策更
廣泛更新的一部分，將停止為新的油氣田項目提供資金，並期待能源客戶就其削減碳排放的計劃
提供更多信息。
維權組織歡迎匯控的舉措，認為將推動企業走向更清潔的未來。
匯控是確認將不會支持２０２１年底後最終批准的石油和天然氣項目的大型銀行之一。國際
能源署表示，全球若要在２０５０年實現淨零排放，便需要此舉。（ｃｌ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話15/12/2022
加息符預期聯儲聲明卻偏鷹 銀行地產股如何部署？
|FOCUS15/12/2022
【FOCUS】經濟數據寒意升級 「擴大內需」再出山
|財經熱話15/12/2022
【內房困局】中央堅持「房住不炒」 內房股前景仍須審慎
|財經熱話15/12/2022
《午市前瞻》大市成交萎縮削弱萬九點支持力 康希諾90元阻力大
|大行報告15/12/2022
【大行炒D乜】高盛點評醫療股 邊隻最值博？
|開市Good Morning15/12/2022
熊麗萍：內需股中首選餐飲股 惟短期股價較波動
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰