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15/12/2022 15:04

【ＥＳＧ】匯控將停止為新的油氣田項目提供融資

　　《經濟通通訊社１５日專訊》外電報道，匯豐控股（００００５）表示，作為其行業政策更
廣泛更新的一部分，將停止為新的油氣田項目提供資金，並期待能源客戶就其削減碳排放的計劃
提供更多信息。
　　維權組織歡迎匯控的舉措，認為將推動企業走向更清潔的未來。
　　匯控是確認將不會支持２０２１年底後最終批准的石油和天然氣項目的大型銀行之一。國際
能源署表示，全球若要在２０５０年實現淨零排放，便需要此舉。（ｃｌ）

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