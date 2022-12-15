【美鷹加息】中銀香港料聯儲局下次加息幅度降至０﹒２５厘

《經濟通通訊社１５日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數字金融產品部財富顧問處資深

財富顧問高耀豪認為，美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒５％，但明確表示加息周期仍未完結，

強調在確定通脹能持續回落至２％目標水平前不會減息的議息內容，是要管理市場近日對下降加

息幅度亢奮情緒。

高耀豪相信，美聯儲２月加息步伐將取決於數據變化，若通脹沒有特別變化，下次加息幅度

可望降至０﹒２５％。然而，由於失業率仍處極低水平，工資增長仍然較高，相信其後仍有１－

２次加息０﹒２５％機會，以確保通脹能回落至目標水平，使聯邦基金利率接近點陣圖預測中位

數。



＊歐央行、英倫銀行料均加息半厘＊



歐央行方面，高耀豪表示，目前通脹有所回軟，能源價格仍算穩定，加上美聯儲開始放慢加

息，所以相信歐央行應該會考慮滯後效應的因素，故預計今次應將加息半厘。此外，為了控制通

脹，預期２０２３年２月繼續加息半厘的機會較高。

英倫銀行則需控制仍處於極高水平的通脹，但不能太積極，而加深經濟衰退，預期英倫銀行

亦將加息半厘。利率市場目前預期當地２０２３年可能將會加息至４﹒５％，但未來英倫銀行應

該會維持較溫和的加息路徑，希望透過目前經濟衰退同步調節需求而降低通脹。（ｒｈ）





