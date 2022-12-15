【美鷹加息】恒生（１１）上調最優惠利率０﹒２５厘，明日起生效

《經濟通通訊社１５日專訊》恒生銀行（０００１１）宣布，上調港元最優惠年利率

０﹒２５厘，由５﹒３７５厘上調至５﹒６２５厘，有關調整明日（１６日）起生效。

恒生銀行執行董事兼行政總裁施穎茵表示，在綜合考慮不同市場因素，包括宏觀經濟狀況、

資金成本、現時拆息水平及香港銀行體系結餘後，決定上調最優惠利率。

該行亦上調港元儲蓄存款年利率，戶口結餘達５０００港元或以上的儲蓄存款年利率，將由

０﹒３７５厘上調至０﹒６２５厘。（ｂｉ）

