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即市新聞

15/12/2022 16:58

《小傳日記》海底撈最快年底分拆特海，國際市場都吃得開？

　　《小傳日記》花旗國噚晚就公布埋今年最後一次議息結果，雖然係一如預期加半厘，不過就
無視噚日啱啱出爐，減慢上升嘅通脹數據，繼續放鷹，所以今日魚缸維持弱勢，成交只係啱啱過
千億銀。
　　海底撈（０６８６２）今日就公布，旗下經營海外業務嘅特海將會最快喺今個月底以介紹方
式喺主板掛牌，但就唔係ＩＰＯ咁上，而係實物分派，海底撈股東每持有１０股，就可以分到１
股特海，所以每手海底撈就可以分到１００股特海。
　　特海每手交易係１０００股，所以最少要有１０手海底撈先會分到一手特海，而得一手嘅小
股東就會分到１００粒特海碎股。碎股買賣當然無咁方便，不過好多股票Ａｐｐ都會有得落碎股
買賣盤，由佢哋幫手夾返埋啲碎股當一手咁賣。
　　講返特海，雖然主力係叫做海外市場，不過所謂海外市場都係做返華人社區為主嘅孖屐，而
其中最大嘅亦都係海底撈第一個海外市場就係新加坡，去到今年３月，細細個新加坡就已經有
１９間分店，足以見到當地人對火鍋嘅喜愛。其次嘅主力孖屐都係東南亞為主，越南有１４間、
大馬有１２間、泰國同印尼都係８間。
　　睇返盤數，雖２０１９至２０２１年有疫情影響，不過特海成個東南亞孖屐嘅整體收入呢幾
年居然ｋｅｅｐ住上，２０１９、２０２０、２０２１年分別係１﹒２９億、１﹒３６億同
１﹒６６億美金，唔怪得要專登分拆出嚟，免得受重整緊業務嘅海底撈拖累，呢隻特海都不妨繼
續留意，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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