《小傳日記》海底撈最快年底分拆特海，國際市場都吃得開？

《小傳日記》花旗國噚晚就公布埋今年最後一次議息結果，雖然係一如預期加半厘，不過就

無視噚日啱啱出爐，減慢上升嘅通脹數據，繼續放鷹，所以今日魚缸維持弱勢，成交只係啱啱過

千億銀。

海底撈（０６８６２）今日就公布，旗下經營海外業務嘅特海將會最快喺今個月底以介紹方

式喺主板掛牌，但就唔係ＩＰＯ咁上，而係實物分派，海底撈股東每持有１０股，就可以分到１

股特海，所以每手海底撈就可以分到１００股特海。

特海每手交易係１０００股，所以最少要有１０手海底撈先會分到一手特海，而得一手嘅小

股東就會分到１００粒特海碎股。碎股買賣當然無咁方便，不過好多股票Ａｐｐ都會有得落碎股

買賣盤，由佢哋幫手夾返埋啲碎股當一手咁賣。

講返特海，雖然主力係叫做海外市場，不過所謂海外市場都係做返華人社區為主嘅孖屐，而

其中最大嘅亦都係海底撈第一個海外市場就係新加坡，去到今年３月，細細個新加坡就已經有

１９間分店，足以見到當地人對火鍋嘅喜愛。其次嘅主力孖屐都係東南亞為主，越南有１４間、

大馬有１２間、泰國同印尼都係８間。

睇返盤數，雖２０１９至２０２１年有疫情影響，不過特海成個東南亞孖屐嘅整體收入呢幾

年居然ｋｅｅｐ住上，２０１９、２０２０、２０２１年分別係１﹒２９億、１﹒３６億同

１﹒６６億美金，唔怪得要專登分拆出嚟，免得受重整緊業務嘅海底撈拖累，呢隻特海都不妨繼

續留意，請請！



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