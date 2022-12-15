《真知灼見－溫灼培》聯儲局議息會帶出的三個信息

《真知灼見》一如預期，聯儲局於今晨議息會宣布加息半厘，把聯邦儲備基金息率範圍推上

４﹒２５％－４﹒５％水平，並成為自２００７年以來最高息率位置。聯儲局主席鮑威爾在其聲

明中指，不要太早認為通脹見頂，並揚言明年會繼續加息。他還指，現今問題不在於該局日後將

加息有多快，而是最終加息水平有多高及後在高息環境會維持多久等。另外，在１９位聯儲局委

員中，就只有兩位預期息率到明年底仍會在５％以下，顯示大部分委員均估計息率將攀越５％。

而在聯儲局的推算中，他們估計聯儲局明年仍有機會加息７５基點。這無疑打破了市場對聯邦儲

備基金息率或有可能於明年４﹒７５％見頂的幻想。



＊美國經濟及就業有機會轉差＊



對於通脹的問題上，鮑威爾認為１０月及１１月通脹的回落是好事，但要證實通脹是否真正

進入下降軌則還待觀察。而從聯儲局今晨在議息會後公開的經濟預測報告中顯示，聯儲局認為要

到２０２５年底美國的通脹率才能真正返回該局制定的２％通脹目標水平，而到２０２３年底相

信通脹仍會在３％之上。至於失業率，該局估計將由現時３﹒７％到明年攀至４﹒６％水平，而

明年ＧＤＰ增長則只有０﹒５％，到２０２４年才能略為增加１﹒６％。



＊聯儲局的三個信息＊



上述聯儲局的聲明及對未來經濟預測給了我們三個信息。首先，當然是聯儲局會很大機會繼

續加息至５﹒２５％才見頂，而非市場先前所估計的加息至４﹒７５％或５％就見頂。其次是聯

儲局就是見到失業率由現時３﹒７％攀至４﹒６％也在所不惜，打破了市場過去認為聯儲局會忌

憚失業率上升而停止加息的想法。最後，就是面對經濟增長嚴重放慢，聯儲局也堅持要打擊通脹

。但按聯儲局估計，美國經濟就只會放慢而非收縮。相信這情況已較其他主要經濟體優勝。聯儲

局下次議息會是２月２日。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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