《缸邊麗評－熊麗萍》中美爭拗已成常態，美針對中企行動不會停止

《缸邊麗評》中概股面對美國審計要求的問題終於有階段性總結，美國公眾公司會計監督委

員會（ＰＣＡＯＢ）昨晚（１５日）表示已獲充分審查中概公司的審計文件，ＰＣＡＯＢ的發布

內容令中概暫可避免三年大限的退市風險，中概股股價受上述消息的刺激仍屬溫和。



中概股於去年以來已先後被美國證交會列為「預定摘牌名單」及「確定除牌名單」，這些公

司要將２０２１年度的審計底稿交予ＰＣＡＯＢ審閱，中美雙方經過連串商討後達成共識，

ＰＣＡＯＢ將派員到香港審閱會計底稿，昨天的公布也是ＰＣＡＯＢ對２０２１年審查工作的階

段性結論，對中概股應屬利好消息，但ＰＣＡＯＢ亦表明明年將繼續進行審閱工作，明年初亦將

公布今次審查發展的一些潛在不足的重點內容。



由於美證交會一直提出要求中資公司由２０２１年起連續三年接受ＰＣＡＯＢ核查，否則需

退出美國市場。換言之，２０２２及２０２３年度的審計底稿仍需被審閱，這是預期中事，而今

次提供的所需文件可被視為一項準則，也是審計公司未來對中概股的核數工作的部分指引。從正

面角度看，對投資者對中概股的形象及信心有所幫助，但從另一角度看，中概股或加重了在會計

及核數上的工作。



筆者認為美證交會未來會否再有其他新要求，又或再制訂一些新法案向中資公司施壓，這個

可能性不能抹煞，加上美國繼續針對中國科技企業實施制裁或科技產品供應限制，這方面亦對中

資股仍有不明朗，即如商務部昨晚又將３６家中資企業列入實質清單的行動，反映美國針對中國

企業行動根本不會停止，中美爭拗料已成為常態，而美國在某些限制上寬鬆的同時，也提出新的

針對中資企業的動作，在某程度予人的感覺是美國是以「公正」及「客觀」的方法處理中資企業

問題，當然中美在這些問題上也難免涉及的政治層面，令中概股間中出現較大波動，但中資互聯

網平台股過去兩年受內地政策的影響應告一段落，明年的投資價值可看高一線。

《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



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