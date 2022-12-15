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15/12/2022 09:20

【聚焦人幣】人幣中間價升１９２點子，報６﹒９３４３刷三個月高

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３４３，
較上個交易日升１９２點子，實現兩連漲，創９月１６日以來三個月新高，上個交易日報
６﹒９５３５。
　　在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在當地時間周三（１４日）宣布
加息５０個基點。由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐約
尾盤下跌０﹒３８％至１０３﹒６１。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒９３４３　　－１９２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒４０６２　　＋２０２﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒１２５１　　　　－６﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８９１７　　　－２４﹒００
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６１５１　　＋２６７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７５８９　　　＋４３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒４７７３　　　－６５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒１４７２　　－１３３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒５０５３　　＋２３３﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１１９５　　－１１８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６３３１　　　－２６﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒２９６６　＋２２０３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７６２　　　－５５﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８６﹒８４００　　　＋６７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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