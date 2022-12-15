【聚焦人幣】人幣中間價升１９２點子，報６﹒９３４３刷三個月高

《經濟通通訊社１５日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒９３４３，

較上個交易日升１９２點子，實現兩連漲，創９月１６日以來三個月新高，上個交易日報

６﹒９５３５。

在經濟數據顯示通脹放緩之下，美國聯儲局一如外間所料，在當地時間周三（１４日）宣布

加息５０個基點。由於經濟不確定性上升，聯儲局加息未能支持美元擺脫疲軟。美匯指數於紐約

尾盤下跌０﹒３８％至１０３﹒６１。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒９３４３ －１９２﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒４０６２ ＋２０２﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒１２５１ －６﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８９１７ －２４﹒００

１英鎊╱人民幣 ８﹒６１５１ ＋２６７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７５８９ ＋４３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒４７７３ －６５﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒１４７２ －１３３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒５０５３ ＋２３３﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１１９５ －１１８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６３３１ －２６﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒２９６６ ＋２２０３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７６２ －５５﹒００

１人民幣╱韓元 １８６﹒８４００ ＋６７﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

