《投資心得－潘鐵珊》滙控受惠港股反彈，長線看好分拆亞洲業務

《投資心得》滙控（００００５）是恒指權重股，最新１１月恒指季檢把集團權重提升至

７﹒９５％，佔比屬最高之一。過去一個月，滙控股價升９﹒８５％，而恒生指數累計上升

１８％，滙控股價跑輸恒生指數一大截升幅，主要原因是市場對滙控後續期望不高、預計歐美明

年經濟表現欠佳及全球商業銀行前景看淡等，令滙控跑輸恒生指數。



＊預期明年派息比率達５０％，受累歐美經濟股價落後＊



滙控早前公布２０２２年第三季業績，季內除稅前利潤為３１﹒４７億美元，按年下跌

４１﹒７５％。此外，最新集團預期於２０２３及２０２４年度達致５０％的派息比率，目標

２０２３年起平均有形股本回報率至少達到１２％。筆者認為集團股價早前受英國在９月底宣布

２０２３年起平均有形股本回報率至少達到１２％。筆者認為集團股價早前受英國在９月底宣布

推出近５０年來最激進的減稅方案影響，儘管風波之後緩解，但英國經濟前景仍然令人憂慮，成

為滙控收入前景及股價被拖後腿的因素。

另外，今年俄烏戰爭以來，歐洲能源價格、通膨高漲之際，避險基金通常會選擇一兩個脆弱

國家（如英國）進行狙擊、尋求突破缺口，一旦出現破口，引發骨牌效應，就會擴大到整個歐洲

經濟，進而衝擊全球經濟，產生全球金融危機，對滙控的全球商業銀行的收益及其客戶債務違約

構成潛在不明朗因素。

從市場競爭者的角度看，由於全球競爭風險、成本上漲及金融科技發展，造成本土銀行及虛

銀發展迅速，搶佔市場份額，變相減少全球化商業銀行的綜合服務優勢。以２０２１年《亞洲銀

行家》雜誌評選的亞洲前十大銀行為例，超過一半是區域性本地銀行（如中國銀行、工商銀行、

建設銀行、農業銀行、日本郵政銀行等）。再者，路透社分析，資本市場對花旗、匯豐、渣打等

全球化商業銀行控股集團通常估值偏低，主要因為大型本地銀行更具優勢，而全球商業銀行的投

資價值已經被市場看低，故滙控過往股價長期未能反映業務增長前景，反之投資者憂慮歐美經濟

明年或加速衰退，成為資金沽售的下行壓力。



＊可望受益電子支付發展，中國增長回升利亞洲業務＊



筆者認為，參考金融服務及庫務局在香港金融科技周表示香港特區政府最新目標把香港定位

為亞洲虛擬資產的金融中心的看法，若香港發展電子支付行業，具巨大發展空間。再者，在環球

衰退風險上升的背景下，ＩＭＦ預期明年中國經濟成長率將回升至４﹒４％，集團發展中心加強

於亞洲，特別是中國大陸和香港，屬明智之舉。

筆者預期港股在明年一季度持續反彈，需要核心成分股上升驅動恒指，集團股價將受惠，因

此建議４５元以下收集，上望５２元，而長期股價增長，則看好及支持集團分拆亞洲業務，提升

估值潛力。《香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股

份）（本欄逢周四刊出）



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