【大國博弈】英外相稱中國曼城使館６官員遭免職，中方︰期滿回國

《經濟通通訊社１５日專訊》一批居英港人１０月到中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，期間

有示威者被拖入領事館毆打，英國外相祈湛明最新表示，６名中方官員已被免職離開英國，包括

否認打人的中國駐曼徹斯特總領事鄭曦原。中國駐英使館則指，駐曼徹斯特總領事任期已滿，奉

調回國，屬正常人員輪換。

祈湛明對有關官員不會接受訊問或面臨後果感到失望。英國下議院外交委員會主席凱恩斯形

容是懦夫，要求將有關中國官員列為不受歡迎人物，永不歡迎再入境英國。英國方面已將星期三

設為最後期限，要求６名中國官員放棄外交豁免權。



＊中方：英方偏袒包庇港獨暴徒，完全不能接受＊



中國駐英使館發言人表示，１０月的暴力滋擾事件，是非曲直十分清楚。反華分子故意挑釁

、襲擊總領館人員、衝闖總領館館舍，嚴重損害中方總領館及人員安全和尊嚴，性質十分惡劣。

英國政府不僅沒有盡到保護中方總領館館舍和人員安全與尊嚴的國際法義務，還在事後偏袒包庇

港獨暴徒，把矛頭指向受到暴力滋擾和襲擊的中方總領館人員。中方對此完全不能接受，已向英

方提出嚴正交涉。

遭拖入使館毆打的港人重申，事件是非法及不可接受，調回有關中國外交官，令他覺得事件

告一段落，亦是解決複雜外交問題的做法。（ｃｔ）（ｚｚ）

