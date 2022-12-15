《思前想後－郭思治》若交投未能保持暢旺，大市必現明顯反覆

《思前想後》大市已開始步入１２月份之中旬，而直到目前一刻止計，本月大市之形態仍暫

屬先低而後高，恒指暫是由２日之低位１８５３０點升至９日之高位１９９２６點，即在短短６

個交易日內，恒指累積之升幅已達１３９６點，論幅度該只屬一般，未必能滿足月內對波幅之所

需，加上一個月之高低位是不該同時出現於６個交易日之內，故在本月餘下之交易日，理論上該

有更大之波幅點出現，從而拉闊本月高低位之相距，談到此點，有兩個技術性指標需特別留意。



＊若動力減退沽壓將主導，或回試１０天線支持＊



首先需留意的是，此潮反彈是始自１０月３１日之低位１４５９７點，至１２月９日高位

１９９２６點止計，在短短６周內，大市累積之升幅已達５３２９點，實已不算小，相對前中期

跌浪之跌幅為７８５２點計（６月２８日之高位２２４４９點跌至１０月３１日之低位

１４５９７點），即大市已反彈跌幅之６７﹒８％，論幅度該已不算小，且步伐亦稍偏促，故大

市之上升動力一旦放緩，升勢定必漸受規限，而伺高回吐之沽盤亦會漸作主動，其時大市之走勢

當會漸趨反覆，故大市之交投能否保持暢旺將至為關鍵，因一旦動力減退，市勢定必出現明顯反

覆，而經過逾５３２９點之急步反彈，大市可能會漸陷急升後之回吐中。

另外，大市自１０月３１日低位１４５９７點開始之反彈，在買盤不斷支持下，卒持續急升

至１２月９日之高位１９９２６點，期間恒指已相繼成功重越５０天線（約在１７２７７點左近

），１００天線（約在１８２９０點左近），２０天線（約在１８５６５點左近）及１０天線（

約在１９３３２點左近）等四組平均移動線，論形態，只要動力配合，大市該可憧憬進一步上試

２５０天線（約在２０５４３點左近），惟一旦動力減退，則在伺高回吐之沽壓主導下，大市可

能會先回試１０天線之支持，單從技術上看，一旦１０天線有失，即表示整個續尋頂之趨勢已有

變，故恒指必須快步抽升，方可擺脫與１０天線糾纏之威脅。



＊內地防疫政策恐再收緊，高追要做好風險管理＊



內地疫情告急，情況頗令人擔心，因整個內需市場會受影響，而防疫之政策一旦再收緊，定

必引起市場不安，難怪股市雖略見回升，但市內卻充滿觀望氣氛，即是說，投資者多抱持盈之心

態，而由於資金之入市態度保守，故在動力不配之下，大市之升勢明顯已漸受規限，故任何再冒

高追入之短炒行動，切記做好一切風險管理。《香港股票分析師協會副主席 郭思治》（本欄逢

周四刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

