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15/12/2022 09:47

【新冠肺炎】全國增本土確診１９４４宗，重症病例按日增加１７宗

　　《經濟通通訊社１５日專訊》國家衛健委公布，昨日（１４日）新增本土確診病例１９４４
宗，較前一日的２２４９宗降約１４％；重症病例較前一日增加１７宗。當日無新增死亡病例，
新增疑似病例７宗，均為本土病例，其中北京６宗，重慶１宗。
　　全國昨日報告新增確診病例２０００宗。其中本土病例１９４４宗（廣東８５７宗，北京
４９４宗，重慶１４３宗，河南６７宗，四川６７宗，浙江６１宗，福建６１宗，海南２３宗，
上海２２宗，內蒙古２１宗，遼寧２０宗，雲南２０宗，山東１７宗，天津１６宗，黑龍江１５
宗，河北１２宗，江蘇１０宗，陝西８宗，安徽４宗，山西３宗，貴州２宗，廣西１宗）。無新
增死亡病例。新增疑似病例宗４宗，均為本土病例（北京３宗，重慶１宗）。
　
＊官媒：多數傳染病與人類共存＊
　
　　央視今日發表評論回顧過去３年的各項抗疫成果，並指當前中國已進入了新的防疫政策調整
優化階段，Ｏｍｉｃｒｏｎ毒性明顯減弱，了解病程發展之後，人們不再那麼緊張，有了泰然處
之的平常心。中國防控方案調整了９版，每一次根據的都是尊重科學、因時因勢做出的調整，也
都切實有效。
　　評論又指，絕大多數傳染病是與人類長期共存的。新冠病毒的毒性可能逐漸減弱，直到與人
類長期共存。「最困難的時刻，我們挺過來了！」完全有理由為自己的防疫「成績單」感到自豪
。疫情還沒結束，但疫情的威脅終將被驅散，人們要回歸正常的工作和生活。（ｃａ）
　　

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