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15/12/2022 14:16

【大國博弈】美國參議院通過法案，禁政府設備使用ＴｉｋＴｏｋ

　　《經濟通通訊社１５日專訊》美國參議院通過法案，禁止聯邦僱員在政府設備上下載或使用
中國短視頻分享應用程序ＴｉｋＴｏｋ。
　　該法案仍需得到眾議院的批准，才能提交給總統拜登簽署。眾議院需在本屆國會會期結束前
通過參議院的法案。在上屆國會亦有一項類似的法案在參議院獲得通過，但在眾議院未能通過。
　　美國已有多州陸續頒布禁令，禁止政府設備安裝ＴｉｋＴｏｋ。此外，美國有國會議員以國
家安全為由禁止ＴｉｋＴｏｋ在美國運營的聯合法案。（ｄｗ）

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