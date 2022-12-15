《新冠肺炎》鍾南山：不存在北方毒株強過南方，應避免大面積感染

《經濟通通訊社１５日專訊》內地疫情嚴峻，呼吸疾病權威專家鍾南山在一個講座中就內地

流傳的多個傳言解畫，指不存在「北方毒株比南方凶」，也應避免短時間內大面積感染。

鍾南山指，坊間「早也陽、晚也陽、不如大家一起陽」的觀念不可取。因為很短時間內大面

積感染，會影響正常社會秩序，而且容易導致新的變異株出現，強烈呼吁加速疫苗（特別是異種

疫苗）的加強接種。



＊不存在「北方毒株比南方凶」＊



於近期網上提到的「北方毒株比南方凶」的說法，鍾南山指，北京流行的變異株以ＢＦ﹒７

為主，廣州流行的變異株以ＢＡ﹒５﹒２為主，本質上毒株不存在區別。北京症狀看起來明顯，

可能跟氣溫有關、也可能跟病毒逃逸有關。

他表示，對比之下，北方的潛伏期進一步縮短，有時候接觸第二天後就出現症狀，大部分人

在感染後沒有出現明顯症狀，有些人出現咽干頭痛發熱。只要不侵犯到肺，醫學上都算輕症。



＊料廣州第一波感染峰值在明年１月中上旬到２月中＊



對於廣州何時能恢復到疫情前的生活狀態，鍾南山９日在廣州接受記者採訪時表示，當前預

防重心要從預防感染轉到預防重症，加強新冠疫苗接種是下一步關鍵。根據團隊模型測算，預計

廣州第一波感染峰值可能會在明年１月中上旬到２月中期到來，３月份中上旬進入平穩階段，樂

觀估計在明年上半年可恢復到疫情前的生活狀態。（ｄｗ）

