《輪證高清－孫明哲》未來數周多長假期，部署認股證宜留意年期

《輪證高清》時間到了年尾，現時部署認股證要特別留意產品的年期，一般來說，我們會建

議投資者選擇２個月期以上的認股證，因為中年期產品的時間值損耗相對較低，令投資者的持有

成本較輕，產品亦會相對較跟正股走。

但是現時如果選擇２月份到期的產品，當中會經過聖誕以及新年等多個長假期，實際交易日

數比正常時間少，因此投資者可能會發現這類產品的時間值損耗會比預期高。現階段部

署宜以留意年期稍長，即３月到期的產品，以降低時間值損耗對輪價的影響，再配合其他

條款如行使價及街貨等，篩選出條款合適的中年期、輕微價外、低街貨產品，再於這批合

適產品中選擇當中槓桿較高，就可在合適風險、時間值損耗的情況下盡量擴大潛在回報。

近日資金利用好淡倉短線部署科技股的走勢，當股價上升時以淡倉部署，而股價回落時則

資金流入好倉，投資者如希望部署大型科技股認股證，可留意以下中期輕微價外證：



相關產品條款：



＊騰訊購２５２４４，行使價３５８元，２０２３年３月６日到期，實際槓桿７﹒９倍

＊騰訊沽２９３９７，行使價２７７﹒８元，２０２３年３月２７日到期，實際槓桿６﹒４倍

＊美團購２８３３３，行使價２１０元，２０２３年５月２５日到期，實際槓桿４﹒１倍

＊美團沽２９３２０，行使價１４８﹒８元，２０２３年３月３０日到期，實際槓桿３﹒９倍

＊阿里購２８３８６，行使價１００元，２０２３年４月２１日到期，實際槓桿４﹒９倍

＊阿里沽２５８４０，行使價７４﹒８３元，２０２３年３月２４日到期，實際槓桿４﹒７倍



《高盛董事總經理 孫明哲》《ｗｗｗ﹒ｇｓｗａｒｒａｎｔｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》



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結構性產品。產品無抵押，如發行人無力償債或違約，投資者或無法收回全部應收款項。產品乃

非保本投資，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。莊家可能是唯一報價者。投資前應細閱上

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