【數據解讀】統計局：適度超前開展基建投資，增速連續七個月回升

《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局投資司首席統計師羅毅飛解讀２０２２年１－１１

月份投資數據指，１１月份，各地區各部門持續推進穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效

，有效發揮政策性開發性金融工具作用，推進重大項目建設，加快設備更新改造，加大民營經濟

支持力度，投資保持穩定增長。



＊基建投資增速加快，鐵路運輸業投資轉漲＊



適度超前開展基礎設施投資，加快布局新型基礎設施建設，加強薄弱領域補短板，有力支撐

基礎設施投資回升。１－１１月份，基礎設施投資同比增長８﹒９％，增速比１－１０月份加快

０﹒２個百分點，連續七個月回升。其中，水利管理業投資增長１４﹒１％，公共設施管理業投

資增長１１﹒６％，信息傳輸業投資增長８﹒７％，生態保護和環境治理業投資增長７﹒４％，

道路運輸業投資增長２﹒３％，鐵路運輸業投資由１－１０月同比下降轉為增長２﹒１％。

１－１１月份，製造業投資同比增長９﹒３％，快於全部固定資產投資４﹒０個百分點。其

中，電氣機械和器材製造業投資增長４１﹒４％，化學原料和化學製品業投資增長１９﹒７％，

紡織服裝、服飾業投資增長２８﹒１％。期內，高技術製造業投資同比增長２３﹒０％，其中，

電子及通信設備製造業投資增長２８﹒２％，醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資增長

２８﹒３％，計算機及辦公設備製造業投資增長１２﹒８％。



＊電子商務服務業投資增長２４﹒４％＊



驅動戰略深入實施，企業研發投入加大，電子商務蓬勃發展，帶動相關行業投資增長。１－

１１月份，高技術服務業投資同比增長１３﹒２％，其中，科技成果轉化服務業投資增長

２６﹒１％，電子商務服務業投資增長２４﹒４％，研發設計服務業投資增長２１﹒２％。

１－１１月、熱力、燃氣及水生產和供應業投資同比增長１９﹒６％，增速比１－１０月份

加快０﹒７個百分點。其中，電力、熱力生產和供應業投資增長２４﹒６％，燃氣生產和供應業

投資增長１０﹒４％，水的生產和供應業投資增長６﹒７％。（ｗｌ）

