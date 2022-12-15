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15/12/2022 09:07

《股林淘金－林家亨》香港唯一的航天股

　　《股林淘金》上周有新聞報道中國國家主席習近平訪問沙地阿拉伯，內容除了報道中國與中
東國家未來的經濟貿易會擴大合作之外，還包括了未來６年中國將幫助沙地阿拉伯訓練幾名航天
員送上天弓號太空艙。受此影響，香港唯一一隻有航天科技概念的香港航天科技（０１７２５）
迅速上升，而且成交金額大幅增加。
　
　　香港航天科技是香港第一家衛星發射，衛星製造及衛星應用的商業航天企業。公司的業務涵
蓋３個層面，包括：
　
　　１）星鏈工程和應用。
　
　　２）精密電子及衛星製造。
　
　　３）衛星的發射和發展未來的衛星通訊服務。
　
　　星鏈工程和應用涵蓋兩個項目，第一項目為「金紫荊星座」，現在（已進行中）及未來將會
製造共１１２夥低軌高頻衛星，將其發射和進入預定軌道，主要服務於港澳大灣區之經濟高地，
涵蓋智慧城市及農業物聯通訊和監察之用。２０２２年將會完成７個衛星，２０２３年將有２３
個衛星，２０２４年有３０個衛星，及２０２５年有５２個衛星，合共１１２夥。
　
　　第二項目為「極光星座」，將在２０２３年至２０２７年製造及發射１０００夥低軌道通訊
衛星組成之星鏈，為非洲埃塞俄比亞、吉布地、坦桑尼亞和津巴布韋四個國家約２４５萬平方公
里的１﹒６億居民之互聯網通訊服務。所有上述之衛星運作檢測、接收、處理及數據儲存，皆位
於香港將軍澳先進製造業中心，總面積約１５０００平方尺。上述辦公室在線儲存容量足以支持
１０萬個商業衛星同步使用。
　
　　集團的「香港衛星製造中心」亦位於上述同一工業大廈，但總面積約有１８萬平方尺，擁有
智能精密製造全流程生產系統和研發實驗室，具備設計年產２００夥衛星之能力。集團另一精密
電子製造生產基地位於深圳，面積１２萬平方尺，配備了全裝配電子產品綜合製造的自動化生產
系統。集團的衛星發射必須靠近赤道之低緯度地區為主，每座發射場設計能每年發射３０次。
　
　　有市場研究機構預計２０４０年全球的航天產業市場經濟規模可達１萬億美元，香港能得到
中國政府在航天技術發展上支持其可作商業運作，面對未來充滿商機之環境，實在難得，投資者
不妨多加注意及支持。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊筆者並無持有上述股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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