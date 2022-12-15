《經濟通通訊社１５日專訊》中國內地在放鬆防疫政策後，各地染疫人數急增。美國白宮發
言人柯比此前表示，若中國請求援助，美國願意幫助中國應對，現階段中國還沒有請求幫助。對
此，中國外交部發言人汪文斌今日回應表示，中國目前全人群疫苗全程接種率超過９０％，而且
中國有舉國體制的優勢，一定能平穩度過疫情高峰。
他在外交部例行記者會上表示，中國當前正把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，確保
防控措施調整轉換平穩有序。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產供應，總體可滿足需求。
（ｗｌ）
15/12/2022 15:57
【新冠肺炎】美國願助中國抗疫，外交部：體制優勢下可平穩度過
《經濟通通訊社１５日專訊》中國內地在放鬆防疫政策後，各地染疫人數急增。美國白宮發
言人柯比此前表示，若中國請求援助，美國願意幫助中國應對，現階段中國還沒有請求幫助。對
此，中國外交部發言人汪文斌今日回應表示，中國目前全人群疫苗全程接種率超過９０％，而且
中國有舉國體制的優勢，一定能平穩度過疫情高峰。
他在外交部例行記者會上表示，中國當前正把工作重心從防控感染轉到醫療救治上來，確保
防控措施調整轉換平穩有序。目前藥品和檢測試劑正在加緊生產供應，總體可滿足需求。
（ｗｌ）
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