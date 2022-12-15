《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１１月份，全國城鎮調查失業率略有上升至
５﹒７％，比上月上升０﹒２個百分點。其中１６－２４歲勞動力調查失業率為１７﹒１％，比
上月下降０﹒８個百分點；２５－５９歲勞動力調查失業率為５﹒０％，比上月上升０﹒３個百
分點。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒７％。全國企業就業人員周平均工作時間為４７﹒７
小時。
１－１１月份，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒６％。（ｃａ）
15/12/2022 10:16
【聚焦數據】１１月城鎮失業率升至５﹒７％，青年失業率略見改善
《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，１１月份，全國城鎮調查失業率略有上升至
５﹒７％，比上月上升０﹒２個百分點。其中１６－２４歲勞動力調查失業率為１７﹒１％，比
上月下降０﹒８個百分點；２５－５９歲勞動力調查失業率為５﹒０％，比上月上升０﹒３個百
分點。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒７％。全國企業就業人員周平均工作時間為４７﹒７
小時。
１－１１月份，全國城鎮調查失業率平均值為５﹒６％。（ｃａ）
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